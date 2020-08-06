Американский генерал назвал количество военных России на Донбассе

На Донбассе более 2 тысяч военных России, сказал американский генерал / УНИАН

Американский генерал-лейтенант в отставке, кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон сообщил, что на захваченной части Донбасса находятся около 2 тысяч 300 российских военных.

Российская Федерация передала боевикам 700 единиц колесной артиллерии, беспилотники, гаубицы и другое оружие, свыше 400 танков, рассказал отставной генерал во время слушаний в комитете Сената США по вопросам международных отношений, пишет Голос Америки.

По словам Дейтона, на Донбассе украинским военным противостоит "достаточно мощная сила".

"Их (боевиков – Ред.) на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", – добавил он.

Напомним, в начале июля 2019 года тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что ключ к миру в Украине – вывод войск России.