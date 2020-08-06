Американский генерал назвал количество военных России на Донбассе

РФ передала боевикам сотни танков, отметил кандидат на должность посла США в Украине.
Американский генерал-лейтенант в отставке, кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон сообщил, что на захваченной части Донбасса находятся около 2 тысяч 300 российских военных.
Российская Федерация передала боевикам 700 единиц колесной артиллерии, беспилотники, гаубицы и другое оружие, свыше 400 танков, рассказал отставной генерал во время слушаний в комитете Сената США по вопросам международных отношений, пишет Голос Америки.
По словам Дейтона, на Донбассе украинским военным противостоит "достаточно мощная сила".
"Их (боевиков – Ред.) на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", – добавил он.
Напомним, в начале июля 2019 года тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что ключ к миру в Украине – вывод войск России.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.