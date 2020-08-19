Возвращение Донбасса в Украину: Кравчук рассказал, каким будет первый шаг Киева

Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны поможет реинтегрировать Донбасс / УНИАН

В процессе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе Украина планирует вносить предложения, которые соответствуют украинскому законодательству. Киев намерен выступить с инициативой создания свободной экономической зоны на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам первого украинского президента, создание свободной экономической зоны позволит обеспечит работу рынка труда на Донбассе, будет положено начало привлечению инвестиций. Тогда люди увидят реальное урегулирование конфликта.

"Предложив свободную экономическую зону, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, начнется непосредственное участие власти, общественных организаций. Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное – они увидят, что жизнь начнет меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал или нет", - считает Кравчук.Читайте такжеУкраина даст согласие на русский язык на Донбассе: Кравчук озвучил главное условие

Анонсировав начало переговоров по обмену пленными и решение вопросов установления безопасности на Донбассе, политик добавил, что Киев ставит перед собой цель достичь конкретных договоренностей, которые должны отвечать интересам людей.

"Не надо бояться сегодня каких-то решений, которые кому-то могут понравиться или нет. Главное, чтобы они отвечали интересам людей", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеСтраны ЕС придут на Донбасс: в Кабмине анонсировали особый статус региона

Ранее Кравчук заявил, что Украина будет настаивать на отказе в документах, подписанных в рамках Минских соглашений, от формулировки "особый статус Донбасса" и потребует заменить ее на "особый режим административного управления". Это поспособствует адаптации такой документации украинскому законодательству.