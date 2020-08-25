Встречу советников "нормандской четверки" отменили

Встречи советников нормандской четверки не будет / Reuters

Встреча советников глав государств в нормандском формате отменена. Переговоры должны были состояться 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате с участием президента РФ Владимира Путина состоится до конца сентября 2020 года

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

У президента Зеленского отметили, что глава страны во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом обратил внимание на прогресс, который приближает проведение очередной встречи Нормандской четверки на уровне руководителей государств.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - заявил Зеленский.

Читайте такжеУ Кравчука назвали дату новых переговоров по Донбассу в рамках Нормандского форматаТакже ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил - встреча руководителей МИД Германии, Франции, Украины и России по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе состоится лишь в том случае, если стороны реализуют ряд решений, принятых по итогам переговоров лидеров стран Нормандского формата на саммите в Париже, который состоялся в декбаре прошлого года.