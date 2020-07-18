"Я устал, я ухожу": досидит ли Зеленский до конца каденции

Блогер спрогнозировал, досидит ли президента в своем кресле до конца срока / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский делает все, для того, чтобы не досидеть на своей должности до конца каденции, хотя изо всех сил старается удержаться в президентском кресле, заявил известный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, Зеленскому все-таки удастся остаться на своей должности до конца срока.

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"Я думаю, что Зеленский будет оставаться на посту президента весь срок. Потому что Украина на сегодня – не субъект международной политики, а объект. Все наши политические лидеры – и Порошенко, и Тимошенко, и сам Зеленский – ориентируются указания и пожелания Запада. Если Запад скажет Зеленскому: "Нужно досидеть на посту президента. А затем должны пройти демократические выборы, потому что мы устали от ваших майданов и больших изменений", то он будет вынужден оставаться на должности весь срок", - отметил волонтер.

Также он считает, что президенту уйти с должности не разрешит и его ближайшее окружение.

"Зеленский не сможет сказать "я устал, я ухожу" еще и потому, что ему не позволит этого сделать его окружение. Ведь он – далеко не самостоятельный человек. Да и досидит Зеленский или нет в президентском кресле, в конце концов, решает украинский народ. Если с ним случится приблизительно то же, что было с Януковичем, то не досидит точно. И никакой Запад не сможет указывать", - подытожил Юрий Касьянов.

Также волонтер заявил, что в России пока что нет политика, который придя к власти, был бы способен вернуть Крым Украине.