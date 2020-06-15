У Зеленского рассказали, кто предложил выдвинуть Ляшко в мэры Киева / УНИАН

Идея выдвинуть на пост мэра Киева на ближайших местных выборах замминистра здравоохранения и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко принадлежит лично президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в окружении главы государства.

Более того, по их данным, в местных выборах-2020 в Украине намерен участвовать еще один известный медик — главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Он ранее заявил, что готов баллотироваться в мэры города Днепра, но только в том случае, если получит публичную поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко заявлял о том, что власти Украины не допустят полностью апокалиптического сценария в связи с пандемией коронавируса и проведут местные выборы вовремя ‒ в начале осени 2020 года. Однако, нардеп уверен ‒ эти выборы в Украине точно будут проходить в новой реальности, поскольку медики прогнозируют вторую волну Covid-19 именно осенью.