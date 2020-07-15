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У Лукашенко нет денег, дома и машины: опубликована декларация президента Беларуси

Кандидат на пост президента Беларуси задекларировал только свою зарплату за 2019 год.

15 июля 2020, 19:20
Лукашенко
Лукашенко баллотируется на пост президента в шестой раз подряд / УНИАН

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не владеет движимым и недвижимым имуществом. Его активы – это зарплата в размере 117 068 рублей, которую он получил в прошлом году.

Такие сведения содержатся в декларации кандидата на пост главы государства Александра Лукашенко, которую опубликовал белорусский ЦИК, сообщает TUT.BY

В документе кандидата, который в очередной раз идет на пост президента Беларуси, нет ни транспортного средства, ни домов, ни земельных участков, ни квартир или других движимых и недвижимых активов.Читайте также"Свержение Лукашенко": астролог сказал, когда в Беларуси начнется революция

Указана лишь зарплата за 2019 год – 117 068 рублей.

Также Лукашенко не владеет бизнесом.

Как указано в декларации, кандидат в президенты женат на Лукашенко Галине Родионовне. За прошлый год супруга президента заработала 5560 рублей в виде доходов акций и пенсионных выплат. У нее есть дом площадью 196 квадратных метров в Могилевской области. Также жена Лукашенко владеет 50% доли в доме в деревне Б.Межник.

Жена президента занимается бизнесом: у нее есть 56 акций предприятия Шкловский маслодельный завод.

Ранее белорусский ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Виктору Бабарико – потенциально главному сопернику Лукашенко в борьбе за кресло главы государства.

новости Беларуси Александр Лукашенко выборы декларация
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