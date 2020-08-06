Соратницу соперницы Лукашенко на выборах отпустили: в МВД Беларуси назвали причину

Белорусские правоохранители утверждают, что никакого задержания не было.
Главу избирательного штаба главного кандидата от оппозиции на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз уже отпустили. Политика приглашали на разъяснительную беседу.
Такую информацию сообщили в штабе главной соперницы Лукашенко на президентских выборах, передает агентство Интерфакс-Запад.
Согласно данным сведениям, Мороз отпустили примерно в 12:45.
В избирательном штабе Тихановской добавили, что с Марией Мороз правоохранители проводили разъяснительную беседу.
В свою очередь, в МВД Беларуси подчеркнули, что задержания гражданки Мороз не проводилось – ее только приглашали на беседу.Читайте такжеВыборы в Беларуси: соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы
Напомним, в четверг, 6 августа, пресс-секретарь Тихановской заявила, что Мария Мороз – доверенное лицо Светланы Тихановской – была задержана сотрудниками МВД Беларуси на выходе из посольства Литвы. Ее телефон находился вне зоны доступа.
Ранее Светлана Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на Александра Лукашенко и посодействовать проведению в Беларуси честного избирательного процесса.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отрапортовал о задержании на территории государства американцев, пытавшихся осуществить мероприятия по дестабилизации ситуации в стране. По словам белорусского гаранта, их поддерживают россияне.