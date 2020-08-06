Соратницу соперницы Лукашенко на выборах отпустили: в МВД Беларуси назвали причину

Марию Мороз приглашали исключительно на беседу - МВД Беларуси / Радио Свобода

Главу избирательного штаба главного кандидата от оппозиции на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз уже отпустили. Политика приглашали на разъяснительную беседу.

Такую информацию сообщили в штабе главной соперницы Лукашенко на президентских выборах, передает агентство Интерфакс-Запад.

Согласно данным сведениям, Мороз отпустили примерно в 12:45.

В избирательном штабе Тихановской добавили, что с Марией Мороз правоохранители проводили разъяснительную беседу.

В свою очередь, в МВД Беларуси подчеркнули, что задержания гражданки Мороз не проводилось – ее только приглашали на беседу.Читайте такжеВыборы в Беларуси: соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы

Напомним, в четверг, 6 августа, пресс-секретарь Тихановской заявила, что Мария Мороз – доверенное лицо Светланы Тихановской – была задержана сотрудниками МВД Беларуси на выходе из посольства Литвы. Ее телефон находился вне зоны доступа.

Ранее Светлана Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на Александра Лукашенко и посодействовать проведению в Беларуси честного избирательного процесса.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отрапортовал о задержании на территории государства американцев, пытавшихся осуществить мероприятия по дестабилизации ситуации в стране. По словам белорусского гаранта, их поддерживают россияне.