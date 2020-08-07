В США жестко раскритиковали Беларусь из-за выборов: Лукашенко предъявили ряд требований

В Сенате США усомнились в легитимности Александра Лукашенко / Reuters

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил резолюцию, в которой призывает белорусские власти обеспечить демократические условия проведения выборов президента страны. Также в Сенате попросили освободить политических заключенных Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Станкевича.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

В сообщении речь идет о том, что Вашингтон призывает Минск провести 9 августа честный избирательный процесс, который будет соответствовать международным стандартам выборов.

Помимо этого, американцы решительно осуждают арест оппозиционных политиков, потенциальных кандидатов на президентский пост – Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Статкевича. Их назвали политическими заключенными и попросили их немедленно освободить.Читайте такжеРепрессии, бегство элит и ссора с РФ: чем могут закончится выборы в Беларуси

"Сенат осуждает преследования и произвольные аресты мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ властями в Беларуси и выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свое право на свободу собраний, свободу выражения мнений", - отмечается в резолюции.

Напоследок в документе подчеркивается, что Лукашенко с 1994 года правит Беларусью по правилам, которые отвергает западное мировое сообщество, а все выборы за годы независимости государства не отвечали даже минимальным критериям общепринятых стандартов.Читайте также"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан

Напомним, в четверг, 6 июля, белорусские правоохранители задержали доверенное лицо кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской. Некоторое время телефон Марии Мороз находился вне зоны доступа. Вскоре ее отпустили – в МВД Беларуси заявили, что политика не задерживали, а лишь пригласили поговорить.