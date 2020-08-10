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Массовые протесты в Беларуси: Тихановская отказалась оспаривать победу Лукашенко

10 августа 2020, 18:32

Тихановская не будет присутствовать на протестах оппозиции.

Светлана Тихановская
Тихановская опасается, что ее арестуют/ twitter.com/naviny

Команда главного кандидата от оппозиции на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской приняла коллективное решение, согласно которому, она не должна участвовать в митингах оппозиции, на которых оспаривается победа действующего главы государства Александра Лукашенко.

Об этом рассказали в избирательном штабе Тихановской сообщает РИА Новости.

Соратники Тихановской считают, что ей лучше не появляться на протестах оппозиции во избежание возможных провокации. Это было командное решение.

"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - отметила пресс-секретарь политика Анна Красулина.Читайте такжеВ Беларуси пытаются захватывать админздания: Лукашенко сделал заявление

Подчеркивается, что Тихановская опасается провокаций, в результате которых она может оказаться в следственном изоляторе, как и ее муж.

Ранее Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признания недействительными результаты выборов президента Беларуси, в ходе которых, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко – он набрал 80,8% голосов, Тихановская – 10,9%.

Напомним, кандидат-оппозиционер Светлана Тихановская объявила себя победителем президентских выборов и призвала власть провести переговоры с целью мирной передачи государственных полномочий.Читайте такжеВ Беларуси угрожают захватом зданий и просят Путина ввести войска – соцсети

Тем временем в Беларуси объявили всеобщую забастовку в связи с победой Лукашенко на выборах главы РБ. На Белорусском металлургическом заводе уже частично остановлена работа. Власти планируют реализовать силовой сценарий.

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