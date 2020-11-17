Выборы в Кривом Роге: лидер гонки и действующий мэр отступил

Юрий Вилкул сказал, что не будет участвовать во втором туре выборов мэра Кривого Рога / Скриншот

Мэр Кривого Рога и лидер первого тура новой предвыборной гонки Юрий Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре.

Глава города в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале Криворізька міська рада, сказал, что не будет участвовать во втором туре выборов, поскольку его стало подводить здоровье.

Вилкул добавил, что не хочет работать в половину силы.

"...Я всегда перед вами открыт и честен, не могу подвести вас и сейчас, когда так необходима интенсивная работа. А здоровье, к сожалению, стало подводить... Осознавая величайшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов…", – заявил градоначальник.