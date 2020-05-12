Социологи рассказали, какие партии самые популярные среди украинцев / УНИАН

В случае, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, 17 мая, самые лучшие шансы на попадание в новый созыв получили такие политические силы - партия Слуга народа (политсила президента Зеленского - 30,3%), Оппозиционная платформа - За жизнь (15,9%), Европейская солидарность (14,8%) и Батькивщина (12,3%).

Об этом говорят результаты исследования, которое было проведено международным исследовательским центром BURI (The Belgium-Ukraine Research Institute).

Другие украинские политические силы - Партия Шария (3,7%), Голос (3,4%), Сила и честь, Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), Гражданская позиция (2,3%), ВО Свобода (2,3%), Национальный корпус (1,7%) - как видно из опроса, имеют гораздо меньше шансов на попадание в Раду.

Напомним, ранее сотрудники Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы провели опрос, в результате которого выяснили, что менее половины украинцев считают события на Майдане (45,5%) Революцией Достоинства.