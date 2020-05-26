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В ГБР признались, брали ли штурмом музей с коллекцией картин Порошенко

26 мая 2020, 22:07

В Госбюро заявили, что никакого штурма музея не было. А был проведен лишь "осмотр картин".

В ГБР отрицают "штурм" музея Гончара

Во вторник, 26 мая, в музее Гончара в Киеве сотрудники ГБР взломали двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко. В пресс-службе партии Евросолидарность такие действия назвали "разбойным нападением" спецназа на Музей Ивана Гончара.

В то же время, в самом Госбюро опровергли информацию о "штурме музея Ивана Гончара в Киеве".

"В настоящее время проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно, осмотр картин", – говорится в сообщении.

Также в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ГБР подогнали микроавтобус под двери музея Ивана Гончара, где проводят следственные действия в уголовном производстве по перемещению с сокрытием от таможенного контроля картин известных художников. На месте происшествия находится около десяти народных депутатов и журналисты.

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"Директору музея Петру Гончару удалось пройти внутрь здания музея, где сейчас идут какие-то следственные действия якобы по осмотру картин из коллекции Петра Порошенко, которые сегодня были выставлены в музее для экспозиции", – пишет агентство Интерфакс.

Также в ГБР подтвердили, что вручили повестку о вызове на допрос Петра Порошенко его супруге – Марине Порошенко. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя руководителя следственного управления ГБР Николая Арманова.

"Была сегодня повестка вручена его жене. На 29 мая, на 11:00", – сказал Арманов.

Визит ГБР на выставку картин

Как ранее писал Главред, утром в пятницу, 21 мая, стало известно о том, что экс-президента Украины (а ныне нардепа и лидера политической силы Европейская солидарность) Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований ‒ в рамках уголовного производства о перемещении через границу страны (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры. 

ГБР Петр Порошенко
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