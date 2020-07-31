Задержание "зеленых человечков": Аваков сделал громкое заявление

Аваков пообещал передать Беларуси данные о преступлениях боевиков / УНИАН

В МВД сообщили, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК Вагнер на территории Украины.

Соответствующее заявление сделал профильный министр Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства 31 июля.

Также министр надеется, что это поможет Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК.

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"Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе - наемников ЧВК "Вагнера" в Украине в 2014 году. Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке", - заявил Аваков.

При этом он отметил, что Нацполиция расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников.

Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

Задержание боевиков

Напомним, в среду, 30 июля, в Беларуси заявили о задержании 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Белорусские правоохранители считают, что россияне готовили операцию по дестабилизации политической ситуации в стране.

Внешнеполитические ведомства Беларуси и Украины провели консультацию по мотивам данного инцидента. В Минске заявили, что у некоторых боевиков были обнаружены украинские паспорта.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что российские боевики, даже с украинскими паспортами, являются гражданами России. Также у Путина не знают, какие преступления они могли совершить на территории Беларуси.