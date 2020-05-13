УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Рада одобрила закон о банковской деятельности

13 мая 2020, 13:16

Закон о банках поддержали более 200 народных избранников.

ВР одобрила закон о банковской деятельности – Закон о банках
Парламент одобрил закон о банковской деятельности / УНИАН

В среду, 13 мая, Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности.

Документ поддержали 270 нардепов, в частности, 200 членов фракции партии Слуга народа, члены фракций Европейская солидарность и Голос и депутатской группы Доверие.

Бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram отметил, что народные избранники проголосовали за документ после эмоционального призыва президента Владимира Зеленского – глава государства прибыл в парламент и с трибуны назвал голосование "историческим".

В пояснительной записке к проекту закона о банках говорится, что документом предусмотрена неотвратимость процесса выведения финучреждения с рынка, поскольку такое решение Нацбанка Украины нельзя будет приостановить или отменить по решению суда. 

Верховная Рада закон банки Сергей Лещенко
Сейчас вы просматриваете новость «Рада одобрила закон о банковской деятельности». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:38
Кличко рассказал, когда в Киеве запустят трамваи и троллейбусы
13:18
"Будем настаивать": Кличко хочет запустить метро с 25 мая Видео
13:16
Рада одобрила закон о банковской деятельности
13:09
Вирусолог рассказала, каким должен быть карантин после 22 мая
12:58
Быстрый бизнес: после ослабления карантина в Киеве таксисты задрали цены
12:57
"Упс, грех не посмотреть": Даша с Холостяка обнажила ягодицы Фото
12:50
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: роковой конфликт и защита добра Видео
12:43
Витренко увольняют из Нафтогаза Видео
12:41
Как будет работать метро в Киеве после карантина: опубликованы правила
12:33
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 13 мая
12:14
Шмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантин Видео
12:07
Стоит ли ждать падения курса доллара: аналитик дал прогноз
12:01
Скукота - Dilemma сняли клип в холодильнике на вертикальное видео Видео
12:01
В ВОЗ признали бессилие перед COVID-19 и сделали неутешительный прогноз
11:58
Степанов рассказал, в какие даты стоит ждать ослабления карантина
11:46
ЕБРР спрогнозировал быстрый рост экономики Украины: названо важное условие
11:39
Кара Старбак Трэйс из Крейсера Галактика сыграет в Мандалорце-2 Видео
11:20
Саакашвили разоблачил фейк насчет своей новой работы Видео
11:14
В Украине против гражданки США Ульяны Супрун готовят уголовное дело -  Atlantic Council
11:02
Если все надоело - сериалы на карантин от актрисы Первых ласточек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять