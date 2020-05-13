Рада одобрила закон о банковской деятельности

Парламент одобрил закон о банковской деятельности / УНИАН

В среду, 13 мая, Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности.

Документ поддержали 270 нардепов, в частности, 200 членов фракции партии Слуга народа, члены фракций Европейская солидарность и Голос и депутатской группы Доверие.

Бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram отметил, что народные избранники проголосовали за документ после эмоционального призыва президента Владимира Зеленского – глава государства прибыл в парламент и с трибуны назвал голосование "историческим".

В пояснительной записке к проекту закона о банках говорится, что документом предусмотрена неотвратимость процесса выведения финучреждения с рынка, поскольку такое решение Нацбанка Украины нельзя будет приостановить или отменить по решению суда.