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В Раде пояснили, зачем нужен закон о двойном гражданстве

27 мая 2020, 21:37

По словам вице-спикера парламента, закон о двойном гражданстве поможет объединить украинцев.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук объяснил, для чего нам нужен закон о двойном гражданстве / Фото: УНИАН

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, для чего парламенту нужно принять закон о двойном гражданстве.

Как заявил чиновник, в первую очередь этот законопроект нужен для того, чтобы объединить всех украинцев, которые находятся за границей.

"Институт гражданства во всем мире давно десакрализован. Есть страны, которые дают гражданство за инвестиции. 86 стран имеют двойное гражданство. Мы хотим объединить 65 млн украинцев, которые раскиданы по всему миру", – отметил он в эфире телеканала Украина 24.

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При этом, по словам Стефанчука, необходимо учитывать ряд нюансов, которые дают возможность для злоупотреблений, учитывая, что в стране идет война. Поэтому, уточнил он, важно создать предохранители.

Именно этим вызвана задержка с принятием закона.

"Мы решили сделать паузу, чтобы проговорить все нюансы и в итоге иметь хороший инструмент", – уточнил вице-спикер.

Ранее Стефанчук озвучил главные условия для проведения всеукраинского референдума.

Руслан Стефанчук Верховная Рада двойное гражданство законопроект
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