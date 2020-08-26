Закрытие границы Украины: для белорусов сделали исключение

Белорусы смогут попасть в Украину, несмотря на закрытие границы / УНИАН

После закрытия границы Украины для иностранцев для борьбы с распространением китайского коронавируса COVID-19 в страну смогут попасть граждане Беларуси.

В связи с поручением президента Владимира Зеленского для белорусов сделали исключение, сообщает РБК-Украина, ссылаясь слова главы МВД Арсена Авакова.

По его словам, то, что белорусы смогут попасть в Украину после закрытия границы, прописано в постановлении Кабмина.

"Действительно, да, это подпадает под гуманитарные пункты, которые мы здесь (в документе – Ред.) прописали", – сказал министр.

Читайте такжеГраждан стран из "красной" зоны не пустят в Украину: Кабмин меняет правилаРанее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса COVID Кабмин запретил иностранцам пересечение границы Украины на въезд с 29 августа до 28 сентября, однако некоторые граждане других стран смогут попасть на украинскую территорию.

В марте украинское государство уже закрывало границу для борьбы с распространением вируса, а открыло ее в июне.

Напомним, Владимир Зеленский предложил облегчить для граждан Беларуси условия въезда в Украину из-за крайне напряженной внутриполитической ситуации в белорусском государстве.