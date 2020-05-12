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Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему Зеленскому не стоит общаться с Путиным

12 мая 2020, 17:31

С президентом РФ бессмысленно общаться, считает Кох.

Альфред Кох полагает, что Владимиру Зеленскому не стоит общаться с Владимиром Путиным – Зеленский и Путин
Владимиру Зеленскому не стоит общаться с Владимиром Путиным, полагает Альфред Кох / Reuters

Экс-вице-премьер России Альфред Кох предложил бы президенту Украины Владимиру Зеленскому не общаться с российским коллегой Владимиром Путиным.

В общении Зеленского и Путина нет смысла, рассказал бывший чиновник в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовало издание Гордон.

По словам собеседника, с главой РФ бессмысленно общаться, поскольку он все время врет.

"…Он пообещает – и не сделает. Он садится с тобой за стол переговоров, думая, как бы тебя обмануть. В таких условиях договариваться не о чем", – сказал Кох. 

Бывший вице-премьер считает, что Путину необходимо предлагать сделки. 

"Вот когда Зеленский ему говорил: "Я тебе отдам этих людей, отдай мне этих" – это тот разговор, который Путин понимает. А когда ему говоришь: "Как тебе не стыдно? Отдай Крым". – "А что ты мне взамен?" – "Ну как взамен? Ты же его просто отобрал, отжал. Это же не твое – отдай". – "Теперь это мое", – объяснил экс-чиновник.

Ранее социолог, политолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко выразил мнение, что в российско-украинском военно-политическом конфликте Владимир Зеленский и Владимир Путин выглядят политическим импотентами.

Альфред Кох Владимир Путин Владимир Зеленский
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