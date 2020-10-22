Зеленский назвал условие отставки членов Кабмина

Владимир Зеленский сказал, что кого-то из министров могут уволить после оценки работы / Скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время посмотрит результат работы министров вместе с премьером Денисом Шмыгалем, и после этого "могут полететь головы".

Головы могут полететь не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с кем-то из членов Кабмина, рассказал украинский лидер во время интервью украинским телеканалам.

Зеленский отметил, что не будет называть фамилии министров, которых могут уволить.

"Головы могут полететь. Это правда… в ближайшем времени мы посмотрим результат, вместе с премьером. Есть оценочный формат работы тех или иных министров и действительно, кого-то может не быть…", – поделился президент.