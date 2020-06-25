"Вы засранец": Береза потроллил Зеленского, опубликовано видео

Борислав Береза потроллил Владимира Зеленского / Скриншот с facebook.com/borislav.bereza

Бывший народный депутат Борислав Береза опубликовал троллинговое видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором, в частности, назвал главу государства засранцем.

Экс-нардеп в обращении, опубликованном в Facebook, отрегировал на негативное высказывание Зеленского в сторону дальнобойщиков, и напомнил заявление украинского лидера о том, что в Украине "каждый – президент".

По словам Березы, он понимает, что, когда Зеленский говорил о дальнобойщиках "засранцы", он не хотел их обидеть.

"Понимаю почему. Вы когда начинали свое президентство, то сказали – не я один президент, все мы президенты, и я согласен с вами, все мы президенты. То есть, если все засранцы, то и вы засранец…", – сказал бывший народный избранник.

Ранее Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам, в котором выразил возмущение по поводу того, что некоторые водители ездят в перегруженных машинах, напомнил о штрафах и обозвал дальнобойщиков "засранцами".