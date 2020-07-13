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Экс-депутат Госдумы сказал, чего боится Зеленский

Президент не верит людям, отметил оппозиционер.

13 июля 2020, 14:00
Пономарев считает, что Зеленский боится задействовать сильных и опытных людей – Зеленский новости сегодня
Владимир Зеленский боится задействовать сильных и опытных людей, считает Илья Пономарев / УНИАН

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации, оппозиционер Илья Пономарев заявил, что президент Владимир Зеленский боится привлекать к работе опытных и сильных людей, которые могли бы кардинально решать разные ситуации.

Украинский лидер не верит людям, рассказал политик в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, назначение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост руководителя Исполнительного комитета реформ он бы на месте Зеленского воспринял как опасное.

"Он (президент – Ред.) не верит людям, подозрительно к ним относится, боится привлекать сильных и опытных людей, которые могли бы как-то кардинально решать разные ситуации. Не только в политике, но и в экономике", – заявил Пономарев.

Читайте такжеЗеленского зажали с двух сторонРанее политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что ключевым вызовом и проблемой для Владимира Зеленского являются экономика и безработица. Эксперт добавил, что за год президентства Зеленский не допустил явных ошибок.

Владимир Зеленский Илья Пономарев Михаил Саакашвили
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