Экс-депутат Госдумы сказал, чего боится Зеленский

Владимир Зеленский боится задействовать сильных и опытных людей, считает Илья Пономарев / УНИАН

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации, оппозиционер Илья Пономарев заявил, что президент Владимир Зеленский боится привлекать к работе опытных и сильных людей, которые могли бы кардинально решать разные ситуации.

Украинский лидер не верит людям, рассказал политик в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, назначение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост руководителя Исполнительного комитета реформ он бы на месте Зеленского воспринял как опасное.

"Он (президент – Ред.) не верит людям, подозрительно к ним относится, боится привлекать сильных и опытных людей, которые могли бы как-то кардинально решать разные ситуации. Не только в политике, но и в экономике", – заявил Пономарев.

Читайте такжеЗеленского зажали с двух сторонРанее политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что ключевым вызовом и проблемой для Владимира Зеленского являются экономика и безработица. Эксперт добавил, что за год президентства Зеленский не допустил явных ошибок.