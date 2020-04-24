УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кравчук поставил оценку Зеленскому

24 апреля 2020, 08:29

Президент начал делать то, для чего нужны смелость, мужество и желание, полагает первый глава украинского государства.

Кравчук поставил Зеленскому четверку за год президентства – Зеленский новости сегодня
Леонид Кравчук поставил Владимиру Зеленскому четверку за год президентства / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил оценку Владимиру Зеленскому за первый год президентства.

Кравчук в интервью 24 телеканалу сказал, что поставил бы Зеленскому четыре по пятибалльной шкале.

По его словам, украинский лидер начал делать то, для чего нужны желание, смелость и мужество – он начал модернизацию государства.

"Я не думаю, что это мог сделать кто-то другой – с другой философией, видением. А Зеленский начал, вот почему я ставлю ему четыре", – объяснил собеседник.

Экс-президент добавил, что Зеленский – нормальный человек. 

"… До этого у нас были президенты надутые, напыщенные, мордовороты. Они чувствовали себя вождями, поэтому люди привыкли именно к таким президентам. Зеленский совсем другой. Он искренний человек, говорит то, что думает, у него есть сомнения", – отметил Кравчук.

Читайте такжеПолитолог сказал, "превратится" ли Зеленский в ПорошенкоНапомним, Владимир Зеленский весной 2019 года победил на президентских выборах тогдашнего президента Петра Порошенко, инаугурация состоялась 20 мая.

Позже социолог, политолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что Зеленский наступает на все грабли Порошенко.

Леонид Кравчук Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук поставил оценку Зеленскому». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:42
Когда карантин в Украине закончится
08:29
Кравчук поставил оценку Зеленскому
08:28
Жуткая цифра: стало известно, сколько лет жизни "крадет" коронавирус
08:00
Гороскоп на 24 апреля: любовное везение и властный покровитель Видео
07:46
"Корона" атакует с новой силой: ученый назвал новые страны-эпицентры пандемии
06:58
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
06:56
Кастрированный безвиз: в какие страны ЕС украинцев не пустят летом мнение
06:31
"Обалденно!": Катерина Кухар без белья игриво позирует на пикантном фото
06:31
Угроза из Чернобыля и горящие леса: сколько пожары будут терзать Украину
06:08
Эксперт спрогнозировал конец карантина в Украине Видео
05:27
"Бедняги мая": чей секрет могут слить, а кому грозят побочки
05:01
Как заварить самый здоровый кофе: назван важный нюанс
04:22
Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки
03:43
Губы опять не туда угодили: топ-3 самых частых ошибок при минете
03:24
"Какие сисяндры, самый сок": Катя Кищук достала голую грудь из платья Фото
03:05
Маникюр весна 2020: в моде кислотный маникюр и бананы на ногтях - фото Фото
02:14
Засухи, пожары и другие аномалии: метеоролог предупредила о серьезных изменениях климата
01:38
Лукавая брюнетка-порнозвезда показала сочное тело в эротичном белье Фото
01:17
Американские ученые установили устойчивость коронавируса к теплу и влаге Видео
00:55
Названа серьезная угроза соли для организма во время пандемии
00:31
Специалисты пояснили, как дезинфицировать руки при помощи хлора Видео
00:19
24 апреля – какой сегодня праздник: Рамадан 2020 и Антипов день Видео
23 апреля, четверг
23:58
Россия угрожает мэру Праги после сноса памятника маршалу Коневу
23:55
В Кабмине озаботились украинцами, посылающими секс-фото через Сеть
23:43
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 23 апреля
23:29
Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины Видео
23:15
Чем лечат коронавирус сегодня и почему рекомендации меняют каждый день Видео
23:07
Украинские заробитчане вылетели чартером на сбор урожая в Финляндию Видео
23:04
"Не открывайте окна": названа истинная причина грязного воздуха в Киеве
23:00
Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника Видео
22:27
Вспышка Covid-19 в Почаеве: больные ходят в туалет в ведра в палате и при всех Видео
22:24
"Будем долго расхлебывать": Комаровский назвал жуткие последствия пандемии
21:47
В ООН накинулись на мэра Ивано-Франковска из-за ромов
21:16
Саакашвили сделал прогноз о конфликтах с Аваковым в правительстве Видео
21:09
Берегите себя: Кличко сообщил, когда ожидать пика эпидемии коронавируса
20:39
Ученые заявили о высоком проценте смертности пациентов с Covid-19 на ИВЛ Видео
20:32
Передается ли уханьская хворь половым путем - ответ ученых
20:02
Угрожающие масштабы: в Житомирской области снова вспыхнул пожар Видео
19:59
СМИ выяснили, о чем Саакашвили умоляет "слуг народа"
19:32
Отдых в Карпатах на майские 2020 – карантин лишь взвинтил цены Видео
19:29
"Угрожали харкнуть": мэр Ивано-Франковска поведал, за что разозлился на ромов
19:15
"Побои, плевки, матюки": психиатр озвучила ужасы второго этапа реформы медицины
19:12
Ревизор Карантин 2 выпуск смотреть онлайн 23-04-2020 Видео
18:35
Не только ВКонтакте: глава СБУ предложил продлить и расширить запрет против российских сайтов
18:24
Бульдозеры разрушают старый вход в Киевский зоопарк: опубликовано видео Видео
18:23
Документальный сериал Мандалорец - дата выхода и как смотреть Видео
18:11
Коронавирус в Беларуси: Лукашенко заявил, что ВОЗ ему не указчик Видео
18:05
Зеленский назвал два условия отмены карантина в Украине
18:00
Ветер Любви 16 серия смотреть онлайн 23-04-2020 Видео
17:33
"Бухое святейшество": в Харькове с погоней задержали пьяного священника УПЦ МП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять