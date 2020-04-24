Кравчук поставил оценку Зеленскому

Леонид Кравчук поставил Владимиру Зеленскому четверку за год президентства / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил оценку Владимиру Зеленскому за первый год президентства.

Кравчук в интервью 24 телеканалу сказал, что поставил бы Зеленскому четыре по пятибалльной шкале.

По его словам, украинский лидер начал делать то, для чего нужны желание, смелость и мужество – он начал модернизацию государства.

"Я не думаю, что это мог сделать кто-то другой – с другой философией, видением. А Зеленский начал, вот почему я ставлю ему четыре", – объяснил собеседник.

Экс-президент добавил, что Зеленский – нормальный человек.

"… До этого у нас были президенты надутые, напыщенные, мордовороты. Они чувствовали себя вождями, поэтому люди привыкли именно к таким президентам. Зеленский совсем другой. Он искренний человек, говорит то, что думает, у него есть сомнения", – отметил Кравчук.

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