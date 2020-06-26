"Не слушаются Зеленского": нардеп рассказал о "расколе" монобольшенства

В парламентском монобольшинстве нет раскола, поделился нардеп / Facebook Слуга народа

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура утверждает, что информация о расколе монобольшенства, созданного политсилой в Верховной Раде, не соответствует действительности.

В раскол СН верят только политические оппоненты, поделился политик в своем канале в Telegram.

По его словам, единственное оружие старых политиков являются скрины переписок и фейки.

"Прочитал в одном издании, что в "Слуге" раскол, монобольшенство не слушает президента (Владимира Зеленского – Ред.), осенью перевыборы и еще много подобного в таком же духе", – поделился политик.

Нардеп признал, что в СН "есть коммуникационные моменты". "Когда в партии 248 депутатов, дискуссия – это нормальная практика", – добавил Качура.

Напомним, после того, как Верховная Рада во второй раз не поддержала программу Кабмина под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля, нардеп Алексей Гончаренко написал, что в парламенте закончилась эпоха монобольшинства.