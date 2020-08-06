Генерал США спрогнозировал, светит ли Зеленскому второй срок

Владимиру Зеленскому светит второй президентский срок, спрогнозировал отставной американский генерал / УНИАН

Кандидат на должность посла США в Украине – американский генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, спрогнозировал, что в случае президентских выборов действующий украинский лидер Владимир Зеленский был бы переизбран на второй срок.

Глава Украины "имеет заметную популярность", и ему нужна помощь, рассказал отставной генерал на слушаниях в комитете Сената США по вопросам международных отношений, сообщает Голос Америки.

По словам Дейтона, из украинского государства он получает сигналы, что под руководством Зеленского Украина не пойдет на уступки РФ по вопросу территориальной целостности или даже "специального статуса" Донбасса.

Читайте такжеФутуролог сказал, покинет ли Зеленский пост президентаНапомним, 20 мая Владимир Зеленский намекнул, что может не уйти с должности президента после завершения первого президентского срока.

Позже в Офисе президента сообщили, что украинский лидер будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй срок.

Справка. Владимир Зеленский весной 2019 года победил на выборах президента Украины, инаугурация прошла 20 мая.