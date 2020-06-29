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Уровень одобрения действий Зеленского поставил антирекорд – опрос

В Украине впервые больше людей не одобряют действия Зеленского в качестве президента, чем одобряют, сообщил КМИС.

29 июня 2020, 17:20
Социологи выяснили, что в Украине уровень одобрения действий Владимира Зеленского поставил антирекорд – Зеленский новости Украина
В Украине уровень одобрения действий Владимира Зеленского поставил антирекорд, выяснили социологи / УНИАН

Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что впервые количество опрошенных граждан Украины, которые не одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского, превысило число тех, кто одобряет его слова и поступки.

В июне действия и заявления президента одобрили 38% опрошенных, а не одобрили – 45%, говорится на сайте КМИС.

В институте добавили, что в мае заявления и действия Зеленского не одобряли 37% опрошенных, а одобряли – 47%.

"Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной…", – отмечается в сообщении.

/ kiis.com.ua

Читайте такжеО чем говорит падение рейтинга ЗеленскогоЗеленский победил на выборах президента весной 2019 года, инаугурация прошла 20 мая. По данным КМИС, в октябре 2019 года действия и заявления главы государства одобряли 64% опрошенных.

Новый опрос КМИС проводил с 20 по 23 июня в формате телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тысячи человек.

Ранее СМИ писали, что Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что Владимир Зеленский серьезно растерял поддержку электората – президента поддерживали 25,3% опрошенных.

Владимир Зеленский Зеленский новости опрос КМИС
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