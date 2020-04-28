Зеленский обещал соратнику Саакашвили пост главы ГБР - обозреватель

Давид Сакварелидзе

Журналист Юрий Бутусов заявил, что президент Зеленский решил предложить кандидатуру Сакварелидзе на пост главы Государственного бюро расследований. Гарант поделился данной информацией со своим окружением, однако в итоге никаких переговоров с соратником Саакашвили не было.

"Идею назначить Давида выдвинул сам президент Зеленский, озвучил ее широкому кругу своей команды, и многие начали уже поздравлять Давида. Но с самим Сакварелидзе до сих пор никто из ОП даже не разговаривал. Так что слова остаются словами", - утверждает блогер.

Ранее Юрий Бутусов сообщил, что в команде Зеленского отказались от назначения экс-главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Правительство решило отозвать соответствующее представление из парламента.

Читайте такжеЧто означает увольнение Нефедова и Верланова для ЗеленскогоМежду тем украинский политтехнолог Сергей Гайдай 25 апреля заявил, что назначение Саакашвили в Кабмин не состоится. По его мнению, депутаты от Слуги народа не готовы поддержать кандидатуру грузино-украинского политика, а сам Зеленский в нынешних условиях не готов пригласить Саакашвили в свою команду.

Сакварелидзе является одним из лидеров украинского партии Движение Новых сил Михаила Саакашвили. Он также занимал пост зама генерального прокурора Украины (с 16 февраля 2015 до 29 марта 2016) во времена Виктора Шокина и был прокурором Одесской области (с 16 сентября 2015 до 29 марта 2016).