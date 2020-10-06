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Зеленский оценил шансы на сокрушение режима Путина в России

6 октября 2020, 11:22

Протесты в Хабаровске показывают, что Кремль не может влиять на россиян только в информационном поле, считает Владимир Зеленский.

Зеленский
В России в любой момент может произойти общественный взрыв - Зеленский/ УНИАН

Россияне на протестах в Хабаровске выражают свою точку зрения. Данные события показывают, что Москва не может оказывать влияние на своих граждан исключительно информационно. Недовольство людей действиями властей может привести к последствиям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Politico Europe, сообщает пресс-служба украинского гаранта.

На вопрос журналиста о том, являются ли события, связанные с протестами в Хабаровске и отравлением Навального следствием слабости Кремля или внутриэлитного раскола, Зеленский заявил, что нельзя пренебрегать точкой зрения людей, которые имеют право на ее выражение.

Президент считает, что такие проявления народного недовольства могут привести к очень серьезным последствиям.

"То, что происходит сегодня в Хабаровске — это очень понятная позиция людей, которые выходят (на митинги, - ред.). У них есть свое мнение. И самое главное, что на них нельзя влиять только с помощью той информационной политики Российской Федерации, нельзя промывать мозги. Понятно, что в любой момент будет общественный взрыв", - полагает глава Украинского государства.Читайте такжеПочему Путин может не бояться протестов в Хабаровске

Политик утверждает, что такие действия людей указывают на усталость от правления государством – аналогичная ситуация сложилась и в Беларуси.

Что касается массовых митингов в России по белорусскому сценарию, по мнению Зеленского, такой сценарий спрогнозировать сложно. Однако по событиям в Беларуси заметно, что люди больше не намерены терпеть политику, которую проводит государство.

"Бросая людей, которые имеют другую точку зрения, в полицейские "бобики" или используя дубинки, другие средства, нельзя построить диалог с людьми. И это касается каждой из этих стран. Должен быть диалог, людей нужно слышать. Если люди хотят перемен, значит, пришло время для этих изменений, и изменения должны быть еще раньше", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.Читайте такжеПутин начал революцию в России: эксперт рассказал, кто поднял народ в Хабаровске

Протесты в Хабаровске

  • Напомним, в субботу, 3 октября, состоялась очередная акция протеста в Хабаровске против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Мероприятия проходят уже более 85 дней. Активисты требуют освободить Фургала и призывают президента РФ Владимира Путина подать в отставку.
  • Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. На следующий день политика арестовал Басманный суд Москвы. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в середине нулевых годов.
  • По мнению бывшего советника Путина, экономиста Андрея Илларионова, протесты в Хабаровске пока не могут спровоцировать волну народного негодования по всей России. Однако они уже привели к своеобразной революции на уровне региона и изменили механизм проведения политических акций в стране.

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