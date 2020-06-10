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У Путина рассказали, почему Зеленского не пригласили в Москву на парад

10 июня 2020, 13:35

В РФ делают акцент на возобновлении приглашений на парад официальным главам стран-членов СНГ, отметил Песков.

Песков утверждает, что Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника победы – Зеленский парад победы 2020
Дмитрий Песков утверждает, что Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника победы / Reuters

Спикер президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на парад, приуроченный к 9 мая (День победы), который традиционно проходит в Москве, в частности, поскольку Украина де-факто не является членом Содружества Независимых Государств.

Песков рассказал журналистам, что Киев ни разу не сигнализировал о своем желании разделить радость от праздника, пишет Газеты.Ru.

По его словам, в РФ акцент делают на возобновлении приглашений официальным главам стран-членов СНГ.

"Есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто, да и во многом де-юре, участницей СНГ, не проявляет желания продолжать работу в этих структурах…", – заявил пресс-секретарь.

Напомним, в Москве 9 мая традиционно проходит парад победы. В 2020-м парад решили перенести из-за пандемии коронавируса, мероприятие запланировано на 24 июня.

В России 9 мая отмечают победу Красной армии и советского народа над нацистской Германией. После агрессии РФ в отношении Украины, Киев решил вместе с рядом стран ЕС отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Владимир Путин парад 9 мая День победы Дмитрий Песков Владимир Зеленский
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