Зеленский пообещал защитить демократию в США от украинского вмешательства

Выборы в США 2020 - Зеленский рассказал, ждать ли вмешательства Украины / Скриншот с president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал американскому госсекретарю Майку Помпео не допустить вмешательства Украины в выборы в США.

Заявления отдельных политиков на этот счет он назвал провокациями, передает сайт президента.

Стороны также обсудили международную обстановку, в том числе ситуацию в Беларуси. Зеленский выразил надежду, что уже скоро воля белорусского народа будет реализована.

"Главное – чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", – заверил Зеленский.

Напомним, 26 августа Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили перемирие на Донбассе.

Как ранее сообщалось, в Управлении национальной контрразведки США рассказали о роли народного депутата Андрея Деркача в контексте вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

После чего Зеленский ответил на реакцию США по пленкам Деркача. Украинский лидер заверил, что очень дорожит партнерскими отношениями с Вашингтоном.