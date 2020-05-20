"Болею Украиной": Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко

Президент утверждает, что кардинально отличается от своего предшественника.
Президент Владимир Зеленский заявил, что всем отличается от бывшего украинского лидера Петра Порошенко, во всех смыслах.
Глава государства в среду, 20 мая, во время пресс-конференции сказал, что болеет Украиной.
Зеленский добавил, что, может, не так хорошо говорит по-украински, как Порошенко.
"Я всем отличаюсь от Порошенко, во всех смыслах. Я порядочный человек. Я болею Украиной. Я уважаю страну, граждан, украинский язык. Я, может, не так говорю хорошо по-украински, как Порошенко", – заявил президент.
Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос, стал ли он приговором для Петра Порошенко. Президент сказал, что все еще вперед, и подчеркнул, что приговор – это не его дело, а дело суда.
Напомним, весной 2019 года Зеленский на президентских выборах победил Порошенко, который тогда возглавлял Украину. Инаугурация Зеленского прошла в мае того же года – 20 числа.