"Болею Украиной": Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко

Владимир Зеленский утверждает, что всем отличается от Петра Порошенко / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что всем отличается от бывшего украинского лидера Петра Порошенко, во всех смыслах.

Глава государства в среду, 20 мая, во время пресс-конференции сказал, что болеет Украиной.

Зеленский добавил, что, может, не так хорошо говорит по-украински, как Порошенко.

"Я всем отличаюсь от Порошенко, во всех смыслах. Я порядочный человек. Я болею Украиной. Я уважаю страну, граждан, украинский язык. Я, может, не так говорю хорошо по-украински, как Порошенко", – заявил президент.

Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос, стал ли он приговором для Петра Порошенко. Президент сказал, что все еще вперед, и подчеркнул, что приговор – это не его дело, а дело суда.

Напомним, весной 2019 года Зеленский на президентских выборах победил Порошенко, который тогда возглавлял Украину. Инаугурация Зеленского прошла в мае того же года – 20 числа.