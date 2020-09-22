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Зеленский предъявил претензии Минздраву из-за борьбы с коронавирусом

22 сентября 2020, 20:02

Зеленский потребовал объяснить, почему до сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц.

Зеленский
Зеленский возмутился из-за действий МОЗ / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский выразил свое недовольство и потребовал немедленных объяснений от Министерства здравоохранения относительно закупок медицинского оборудования.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Так, на селекторном совещании с главой ведомства Максимом Степановым во вторник, 22 сентября, Зеленский поинтересовался, почему не было потрачено выделенных из бюджета 100 миллионов гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для больных COVID-19.

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Также он спросил, почему из 2,9 миллиарда гривен, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 миллионов гривен.

Зеленский потребовал объяснить, почему до сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 миллиарда гривен бюджетных средств.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет", – возмутился президент.

Он также заявил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где лучшие отечественные ученые будут заниматься разработкой вакцин.

Коронавирус в Украине

Минздрав коронавирус Владимир Зеленский офис президента Максим Степанов
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