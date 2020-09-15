Зеленский рассказал, чего ждет от покушения на Навального

Зеленский ожидает в скором времени узнать подробности отравления Навального.
Президент Украины Владимир Зеленский открыто осудил покушение на российского оппозиционера Алексея Навального.
Во время сегодняшнего выступления в Вене Зеленский рассказал, что Украина наравне со всем миром ожидает узнать подробности отравления Навального.
"У нас общее мнение ... и все мы осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ждет больше деталей по поводу этого покушения. Я верю, мы ожидаем, что в ближайшее время они появятся", – заявил украинский лидер в ходе совместного брифинга с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.
Напомним, в Евросоюзе придумали, как накажут Россию за отравление Навального. Европейские чиновники решили еще раз использовать американский опыт борьбы с Россией.
Отравление Навального – что известно:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок. А 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 15 сентября Навальный опубликовал первый пост и показал фото из больницы. По его словам, он наконец "смог целый день дышать сам".
Автор: Диана Беловодская