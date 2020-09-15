Зеленский рассказал, чего ждет от покушения на Навального

Отравление Навального - Зеленский прокомментировал покушение / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский открыто осудил покушение на российского оппозиционера Алексея Навального.

Во время сегодняшнего выступления в Вене Зеленский рассказал, что Украина наравне со всем миром ожидает узнать подробности отравления Навального.

"У нас общее мнение ... и все мы осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ждет больше деталей по поводу этого покушения. Я верю, мы ожидаем, что в ближайшее время они появятся", – заявил украинский лидер в ходе совместного брифинга с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

Напомним, в Евросоюзе придумали, как накажут Россию за отравление Навального. Европейские чиновники решили еще раз использовать американский опыт борьбы с Россией.

Отравление Навального – что известно: