Зеленский сделал жесткое обращение к "слугам народа"

Зеленский эестко обратился к слугам народа / УНИАН

В воскресенье, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский жестко обратился к членам своей команды и призвал их прекратить "отказываться от ответственности". По его словам, у них достаточно времени, чтобы "доказать свою эффективность".

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что всегда старается "максимально широко открывать двери для прогрессивных изменений" и "давать шанс". Кроме того, по его словам, пришло время брать на себя ответственность.

"Всегда стараюсь максимально широко открывать двери для прогрессивных изменений. Давать шанс. Брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное. Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность", - сказал Зеленский.

Также Зеленский призвал показывать людям, что "мы готовы работать и бороться".

"Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любое радикальное изменение правил игры – это, прежде всего, ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорное преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в крепкие кланы и региональные мафии", - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.