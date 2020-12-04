Зеленский сравнил заболеваемость коронавирусом с магазинами ROSHEN

Президент уверен, что благодаря карантину выходного дня удалось сбить негативную динамику распространения вируса.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня оправдал возложенные на него надежды и количество больных коронавирусом перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то количество магазинов ROSHEN в стране.
Как заявил гарант в своем новом видеообращении в пятницу, 4 декабря, благодаря ограничениям удалось сбить негативную динамику распространения вируса.
"Карантин выходного дня, какое бы к нему не было отношение, оно разное, я понимаю, но он дал свой результат. Ежедневное количество заболевших перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазины ROSHEN в стране. А потому нам удалось сбить эту динамику, а потому - медицинская система не пропустила нокаутирующий удар, а потому - справляется и она выдержит", - отметил Зеленский.
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По его словам, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы, но они - точечные.
"Мы знаем, работаем, уверены, что все обязательно решим. Мы укрепляемся и хотим быть готовыми ко всему: чтобы было достаточно коек, достаточно кислорода, а в целом, общая ситуация контролируется. И не требует ввода локдауна", - отметил Зеленский.
Карантин в Украине - о чем шла речь ранее:
- На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории страны действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.
- 1 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что тотальный локдаун в Украине будет с вероятностью 100%. Чиновник не исключал введения усиленного карантина либо в декабре, либо со 2 января.
- По данным СМИ, власти не планируют ужесточать карантин до Нового года. Однако в январе в стране могут ввести тотальный локдаун со 2 по 23 января.
- 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.