Зеленский сравнил заболеваемость коронавирусом с магазинами ROSHEN

Зеленский сравнил коронавирус с магазинами Рошен / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня оправдал возложенные на него надежды и количество больных коронавирусом перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то количество магазинов ROSHEN в стране.

Как заявил гарант в своем новом видеообращении в пятницу, 4 декабря, благодаря ограничениям удалось сбить негативную динамику распространения вируса.

"Карантин выходного дня, какое бы к нему не было отношение, оно разное, я понимаю, но он дал свой результат. Ежедневное количество заболевших перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазины ROSHEN в стране. А потому нам удалось сбить эту динамику, а потому - медицинская система не пропустила нокаутирующий удар, а потому - справляется и она выдержит", - отметил Зеленский.

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По его словам, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы, но они - точечные.

"Мы знаем, работаем, уверены, что все обязательно решим. Мы укрепляемся и хотим быть готовыми ко всему: чтобы было достаточно коек, достаточно кислорода, а в целом, общая ситуация контролируется. И не требует ввода локдауна", - отметил Зеленский.

Карантин в Украине - о чем шла речь ранее: