УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы-2023 - Politico

Ангелина Подвысоцкая
27 ноября 2023, 15:53
Владимир Путин также отличился. Издание признало его "неудачником 2023 года".

ЕС, Владимир Зеленский
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы-2023 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе в 2023 году по версии издания Politico. Победу в такой номинации Зеленский получает уже второй год подряд.

Зеленский смог создать вокруг себя репутацию человека, который честно ведет борьбу и откровенно говорит о войне. Президент смог убедить Запад поддержать Украину, доверить оружие и оказывать финансовую помощь.

видео дня

"Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с будущим Украины – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко показывает злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно в Берлине и Париже – в том, что Москва может быть партнером", – говорится в сообщении.

Издание также отметило, что пока Зеленский жив, он будет продолжать "двигать Европу в том направлении, в котором хочет".

Неудачник года

В то же время издание не забыло и о российском диктаторе Владимире Путине. Он также вошел в рейтинг, однако не влиятельных людей, а неудачников. Politico прямо называет Путина "мечтателем-неудачником", который не сможет воплотить в жизнь свою мечту о "великой России". Там добавили, что все старания диктатора лишь сделали Россию страной "третьего сорта".

"Путин давно стремился вернуть России статус великой державы, который она имела в советский период. Вместо этого его вторжение низвело его страну до статуса третьего сорта, неспособного победить противника, которого она недооценивала и презирала ... Неспособность Путина реализовать свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей", - говорят в издании.

Напомним, в мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский возглавил топ-100 самых влиятельных людей года по версии читателей Time. Президент Украины опередил в рейтинге миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

В то же время жена президента Елена Зеленская стала самой влиятельной женщиной мира 2022 по версии BBC. Первая леди Украины вошла в список, как главный популяризатор украинской культуры и осветитель проблем, с которыми сталкивается наша страна, для мировой общественности.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский рейтинг президент Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы-2023 - Politico

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы-2023 - Politico

15:53 Политика
Ветер 27 м/с и метели: на Украину надвигается новый мощный циклон

Ветер 27 м/с и метели: на Украину надвигается новый мощный циклон

15:20 Синоптик
Сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды: в ВСУ рассказали об опасности

Сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды: в ВСУ рассказали об опасности

14:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:59

Необходима программа действий по спасению Украины

15:53

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы-2023 - Politico

15:49

Если еда прилипает к сковородке: спасет гениальный лайфхак с водкой

15:47

Результативная атака: в ГУР раскрыли цели удара по Смоленскому авиазаводу

15:20

Ветер 27 м/с и метели: на Украину надвигается новый мощный циклон

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
14:51

Украинцев заставят раскошелиться по третьей платежке за газ: что произошло

14:45

Сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды: в ВСУ рассказали об опасности

14:44

Празднуем уже не 19 января: когда Крещение в 2024 году, традиции и правила окунания в воду

14:44

Бойня в Мариуполе: партизаны расстреляли и зарезали шестерых россиян – горсовет

Реклама
14:43

Страны НАТО приняли важный шаг: Украина получит рекомендации для вступления в АльянсВидео

14:30

Новая Лилия: Налчаджиоглу, от которого съехала жена, вышел в свет с другой

13:51

В СБУ отреагировали на заявление Данилова о российских шпионах в Украине

13:50

Удары по казарме армии РФ и авиазаводу: детали огненной "бавовны" в РоссииВидео

13:47

Можно ли есть продукты после пищевой моли: ответ на этот вопрос ошеломит

13:10

"Увольнение Залужного": политолог назвал самые большие угрозы для Украины

12:53

Гороскоп на завтра 28 ноября 2023: Весам - выбор между работой и домом, Козерогу - непринятие

12:50

РФ атакует на трех стратегических направлениях: генерал ВСУ назвал цели врага

12:48

Звезда "Кола омани" Варченко впервые рассказала о втором ребенке и муже-защитникеВидео

12:27

Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем

12:23

"Цветочная" головоломка заставит призадуматься: как быстро вы решите задачку для школьников

Реклама
12:23

Церковный праздник 28 ноября: что нельзя делать на святого мученика Стефана

12:03

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

11:52

Опровержение 1+1 media относительно фейкового видео под брендингом телеканала 1+1 Марафон и "Единых новостей"

11:47

Лунный календарь 28 ноября 2023: уделите день семье и отдыху

11:44

Таро-прогноз на полнолуние 27 ноября 2023: на кого обрушится "золотой дождь"

11:16

Ударить Украине по Крымскому мосту "помогла" россиянка на яхте - СБУВидео

10:39

Авиакатастрофа вертолета в Броварах: в ГБР раскрыли все подробности дела

10:35

Россия массово активизировала своих шпионов в Украине: Данилов назвал их цель

10:35

Ссоры в звездном семействе: Бен Аффлек устал кое-что делать для Дженнифер ЛопесВидео

10:00

Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине - Bloomberg

09:59

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

09:42

Пышные оладьи, как пончики, и без капли масла: приготовление за 20 минут

09:37

Украину накрыл снежный шторм: перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктовФотоВидео

09:25

Как проходит призыв на службу в армию: детальное разъяснение от ВСУ

08:51

"Да кому Вы нужны вообще": Путинист Пригожин "наехал" на Лайму Вайкуле

08:47

В боях с оккупантами погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

08:19

Кому положены доплаты к пенсии в несколько тысяч гривен: категории украинцев

08:09

Повторяется сценарий Бахмута: Романенко оценил, удержат ли ВСУ Авдеевку

07:25

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

06:46

Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

Реклама
05:30

Как убрать жир со стекла духовки: простой и легкий способ

04:15

Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

03:30

Кот будит ночью: следует ли сразу бежать к ветеринару

02:35

Что значит, если горят две щеки: таинственные приметы по дням недели

02:00

Эпатажная первая леди Аргентины: кто такая Фатима Флорес - девушка Хавьера Милея

01:30

Путин готовит неожиданный удар: РФ планирует новую войну в Европе – прогноз

26 ноября, воскресенье
23:55

США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года - Bloomberg

23:41

Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей

22:56

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

22:26

Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять