Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы-2023 - Politico

Владимир Путин также отличился. Издание признало его "неудачником 2023 года".

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Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы-2023 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе в 2023 году по версии издания Politico. Победу в такой номинации Зеленский получает уже второй год подряд.

Зеленский смог создать вокруг себя репутацию человека, который честно ведет борьбу и откровенно говорит о войне. Президент смог убедить Запад поддержать Украину, доверить оружие и оказывать финансовую помощь.

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"Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с будущим Украины – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко показывает злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно в Берлине и Париже – в том, что Москва может быть партнером", – говорится в сообщении.

Издание также отметило, что пока Зеленский жив, он будет продолжать "двигать Европу в том направлении, в котором хочет".

Неудачник года

В то же время издание не забыло и о российском диктаторе Владимире Путине. Он также вошел в рейтинг, однако не влиятельных людей, а неудачников. Politico прямо называет Путина "мечтателем-неудачником", который не сможет воплотить в жизнь свою мечту о "великой России". Там добавили, что все старания диктатора лишь сделали Россию страной "третьего сорта".

"Путин давно стремился вернуть России статус великой державы, который она имела в советский период. Вместо этого его вторжение низвело его страну до статуса третьего сорта, неспособного победить противника, которого она недооценивала и презирала ... Неспособность Путина реализовать свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей", - говорят в издании.

Напомним, в мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский возглавил топ-100 самых влиятельных людей года по версии читателей Time. Президент Украины опередил в рейтинге миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

В то же время жена президента Елена Зеленская стала самой влиятельной женщиной мира 2022 по версии BBC. Первая леди Украины вошла в список, как главный популяризатор украинской культуры и осветитель проблем, с которыми сталкивается наша страна, для мировой общественности.

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