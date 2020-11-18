Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 18 ноября

18 ноября категорически нельзя подписывать важные документы.
18 ноября все православные верующие чтят память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. В народе этот праздник прозвали День Ионы.
В этот день девушки молились Святому Ионе о том, чтобы небеса послали им хороших мужей. По двору разбрасывали монетки, зазывая женихов в дом, и гадали: если пронесется повозка или шумная компания, муж будет зажиточным, если никто не пройдет, денег в семье будет немного.
Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром 18 ноября надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заказывалось на счастливую любовь и удачное замужество. При этом открывать поздно вечером дверь в дом запрещалось, так как можно случайно призвать нечистого.
18 ноября - что нельзя делать
- В этот день хозяйки старались уберечь свой дом от невзгод. Существовал обычай обходить дом, размахивая веником и читая особый заговор. Человеку с дурным глазом веник обычно бросали вслед, чтобы "отмести" от себя все плохое.
- 18 ноября не желательно принимать важные решения, заключать любые сделки. Стоит воздержаться от серьезных дел.
- 18 ноября категорически нельзя подписывать никакие документы – к беде.
- Не делайте крупных покупок сегодня, они долго не прослужат.
18 ноября - приметы
- На Иону падает снег - зима будет снежной;
- Ветер с севера, а на небе ни облачка - к скорому похолоданию;
- Дымка покрыла луну - к долгому ненастью;
- Если все деревья покрылись инеем - оттепель наступит скоро.
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Автор: Мария Тупик