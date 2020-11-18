Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 18 ноября

Приметы на 18 ноября / УНИАН

18 ноября все православные верующие чтят память святителя Ионы, архиепископа Новгородского​. В народе этот праздник прозвали День Ионы.

В этот день девушки молились Святому Ионе о том, чтобы небеса послали им хороших мужей. По двору разбрасывали монетки, зазывая женихов в дом, и гадали: если пронесется повозка или шумная компания, муж будет зажиточным, если никто не пройдет, денег в семье будет немного.​

Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром 18 ноября надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заказывалось на счастливую любовь и удачное замужество. При этом открывать поздно вечером дверь в дом запрещалось, так как можно случайно призвать нечистого.

18 ноября - что нельзя делать

В этот день хозяйки старались уберечь свой дом от невзгод. Существовал обычай обходить дом, размахивая веником и читая особый заговор. Человеку с дурным глазом веник обычно бросали вслед, чтобы "отмести" от себя все плохое.

18 ноября не желательно принимать важные решения, заключать любые сделки. Стоит воздержаться от серьезных дел.

18 ноября категорически нельзя подписывать никакие документы – к беде.

Не делайте крупных покупок сегодня, они долго не прослужат.

18 ноября - приметы

На Иону падает снег - зима будет снежной;

Ветер с севера, а на небе ни облачка - к скорому похолоданию;

Дымка покрыла луну - к долгому ненастью;

Если все деревья покрылись инеем - оттепель наступит скоро.

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