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Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 18 ноября

18 ноября 2020, 00:33

18 ноября категорически нельзя подписывать важные документы.

Приметы на 18 ноября / УНИАН

18 ноября все православные верующие чтят память святителя Ионы, архиепископа Новгородского​. В народе этот праздник прозвали День Ионы.

В этот день девушки молились Святому Ионе о том, чтобы небеса послали им хороших мужей. По двору разбрасывали монетки, зазывая женихов в дом, и гадали: если пронесется повозка или шумная компания, муж будет зажиточным, если никто не пройдет, денег в семье будет немного.​

Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром 18 ноября надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заказывалось на счастливую любовь и удачное замужество. При этом открывать поздно вечером дверь в дом запрещалось, так как можно случайно призвать нечистого.

18 ноября - что нельзя делать

  • В этот день хозяйки старались уберечь свой дом от невзгод. Существовал обычай обходить дом, размахивая веником и читая особый заговор. Человеку с дурным глазом веник обычно бросали вслед, чтобы "отмести" от себя все плохое.
  • 18 ноября не желательно принимать важные решения, заключать любые сделки. Стоит воздержаться от серьезных дел.
  • 18 ноября категорически нельзя подписывать никакие документы – к беде.
  • Не делайте крупных покупок сегодня, они долго не прослужат.

18 ноября - приметы

  • На Иону падает снег - зима будет снежной;
  • Ветер с севера, а на небе ни облачка - к скорому похолоданию;
  • Дымка покрыла луну - к долгому ненастью;
  • Если все деревья покрылись инеем - оттепель наступит скоро.

Ранее Главред сообщал, какой будет погода в Украине на 18 ноября.

приметы запреты
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Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 18 ноябряЧто нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 18 ноября
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