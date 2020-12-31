Как привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способы

Новый год 2021: приметы на деньги / 1zoom.ru

Новогодняя ночь закладывает основы на весь 2021 год вперед. Отсюда и пословица про "как Новый год встретишь…" Поэтому и стараются люди ухватить удачу за хвост именно в ночь с 31 декабря на 1 января.

После тяжелого високосного года Крысы люди нуждаются в надежде. И именно эту надежду на лучшее и дополнительную уверенность в себе и дарят простые и недорогие обряды и ритуалы на Новый год – по сути, еще одна традиция праздника.

Читайте такжеПоздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинкиВ первую очередь народные приметы на новогоднюю ночь диктуют, в чем встречать Новый год 2021: ничего красного, а в идеале – лишь белое и серебристое.

А астролог Рената Раевская идет дальше – и советует в новогоднюю ночь дополнить наряд серебристой сумочкой или кошельком. И тогда кошелек в новом году у человека пустовать никогда не будет.

Если на сумочку тратиться не хочется – то достаточно положить денежную купюру в карман, советуют денежные приметы на Новый год.

Встречать Новый год 2021 с пустыми карманами – табу: практичный и расчетливый Бык такого не оценит.

Вместо купюр иногда кладут монетки. Есть даже обряд на Новый год на монеты: кладут по монетке в каждый кармашек и читают специальный заговор. Заговоров существует несколько:

О, зимушка, прибавь мне ума. Достаток сули, медяк да рубли. Чтоб в деньгах утопать, в Новый год не голодать. Да будет так. Аминь!

Сверкают монетки, монетки звенят. Все больше и больше их у меня, откуда не жду, я доход получаю, деньги на счете моем прибывают! Аминь. Аминь. Аминь.

Новый год настает, деньги, Удачу и богатство в мою жизнь несет. Слово крепко и ко мне лепко. Аминь.

Есть и другие денежные приметы на Новый год 2021:

потрясти кошельком с деньгами под бой курантов;

положить под коврик у входной двери монету – чтобы каждый гость, наступая на коврик, делился частицей своего везения;

посыпать порог солью – чтобы отогнать нищету;

усадить игрушку-символ года (быка или корову) за новогодний стол как гостя – с полным блюдцем еды и ярким мешочком с деньгами рядом;

под бой курантов обсыпать себя и гостей рисом или другим зерном (как делают на свадьбах) – для привлечения денежной энергетики;

спрятать монету в укромном месте под бой курантов и не трогать ее в течение года – тоже для привлечения денежной энергетики в дом.

Есть и специальные шепотки но Новый год:

Новый Год славный наступает, удачу великую мне обещает. Буду я во всем преуспевать, несчастий и горести не знать. Будет за то году отдано доброе сладкое вино – тоже проговаривается под бой курантов и запивается вином или шампанским;

– тоже проговаривается под бой курантов и запивается вином или шампанским; Монетки счастливые, на волю летите, мне за то сторицею возвратите. Чтоб удача меня не миновала да богатство день ото дня прирастало – и выбросить в окно первую сдачу, что получили в новом году.

Всё, что надо знать про Новый год 2021 – в чем его встречать, какие подарки выбрать, что подать на стол и что сулит гороскоп – читайте в материале Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа.