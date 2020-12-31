УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Как привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способы

31 декабря 2020, 00:19

Как привлечь деньги в новогоднюю ночь, чтобы и следующий Новый год 2022 встретить с деньгами – узнал Главред.

Новый год 2021 - приметы на деньги
Новый год 2021: приметы на деньги / 1zoom.ru

Новогодняя ночь закладывает основы на весь 2021 год вперед. Отсюда и пословица про "как Новый год встретишь…" Поэтому и стараются люди ухватить удачу за хвост именно в ночь с 31 декабря на 1 января.

После тяжелого високосного года Крысы люди нуждаются в надежде. И именно эту надежду на лучшее и дополнительную уверенность в себе и дарят простые и недорогие обряды и ритуалы на Новый год – по сути, еще одна традиция праздника.

Читайте такжеПоздравления с Новым годом 2021 короткие и оригинальные – тексты, гиф и картинкиВ первую очередь народные приметы на новогоднюю ночь диктуют, в чем встречать Новый год 2021: ничего красного, а в идеале – лишь белое и серебристое.

А астролог Рената Раевская идет дальше – и советует в новогоднюю ночь дополнить наряд серебристой сумочкой или кошельком. И тогда кошелек в новом году у человека пустовать никогда не будет.

Если на сумочку тратиться не хочется – то достаточно положить денежную купюру в карман, советуют денежные приметы на Новый год.

Встречать Новый год 2021 с пустыми карманами – табу: практичный и расчетливый Бык такого не оценит.

Вместо купюр иногда кладут монетки. Есть даже обряд на Новый год на монеты: кладут по монетке в каждый кармашек и читают специальный заговор. Заговоров существует несколько:

  • О, зимушка, прибавь мне ума. Достаток сули, медяк да рубли. Чтоб в деньгах утопать, в Новый год не голодать. Да будет так. Аминь!
  • Сверкают монетки, монетки звенят. Все больше и больше их у меня, откуда не жду, я доход получаю, деньги на счете моем прибывают! Аминь. Аминь. Аминь.
  • Новый год настает, деньги, Удачу и богатство в мою жизнь несет. Слово крепко и ко мне лепко. Аминь.

Есть и другие денежные приметы на Новый год 2021:

  • потрясти кошельком с деньгами под бой курантов;
  • положить под коврик у входной двери монету – чтобы каждый гость, наступая на коврик, делился частицей своего везения;
  • посыпать порог солью – чтобы отогнать нищету;
  • усадить игрушку-символ года (быка или корову) за новогодний стол как гостя – с полным блюдцем еды и ярким мешочком с деньгами рядом;
  • под бой курантов обсыпать себя и гостей рисом или другим зерном (как делают на свадьбах) – для привлечения денежной энергетики;
  • спрятать монету в укромном месте под бой курантов и не трогать ее в течение года – тоже для привлечения денежной энергетики в дом.

Есть и специальные шепотки но Новый год:

  • Новый Год славный наступает, удачу великую мне обещает. Буду я во всем преуспевать, несчастий и горести не знать. Будет за то году отдано доброе сладкое вино – тоже проговаривается под бой курантов и запивается вином или шампанским;
  • Монетки счастливые, на волю летите, мне за то сторицею возвратите. Чтоб удача меня не миновала да богатство день ото дня прирастало – и выбросить в окно первую сдачу, что получили в новом году.

Всё, что надо знать про Новый год 2021 – в чем его встречать, какие подарки выбрать, что подать на стол и что сулит гороскоп – читайте в материале Новый год 2021: все, что надо знать – от примет до гороскопа.

праздник приметы Новый год 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Как привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способы». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Идеи на Новый год 2021: выбираем подарки на Год Быка 2021Идеи на Новый год 2021: выбираем подарки на Год Быка 2021 Что нельзя делать 21 ноября: приметы и запреты в Михайлов деньЧто нельзя делать 21 ноября: приметы и запреты в Михайлов день Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 18 ноябряЧто нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 18 ноября Что нельзя делать 26 ноября: приметы на Иоанна ЗлатоустаЧто нельзя делать 26 ноября: приметы на Иоанна Златоуста Что нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали советЧто нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали совет
Следующий материал

Последние новости

00:57
Возвращение Крыма и Донбасса в Украину: журналист рассказал, как США ударят по России
00:32
​В России испытают вакцину Спутник V​ на детях и беременных Видео
00:19
Как привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способы Видео
00:13
В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС Видео
30 декабря, среда
23:48
Скандал с отстранением Тупицкого: стало известно, почему Зеленский не нарушил закон Видео
Реклама
23:27
Автобус со сборной России рухнул с обрыва в озеро ​ Видео
23:24
Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление ООН по Крыму Видео
22:55
В ООН обвинили Трампа за нарушение международных обязательств​ Видео
22:51
В Крыму строго наказывают призывников на отказ служить в армии РФ Видео
22:30
Названа новая дата завершения строительства Северного потока-2 Видео
22:15
Как подключить Bluetooth наушники к компьютеру или ноутбуку: простая, но актуальная инструкция
22:11
Резкое похолодание и снегопад: когда в Украине испортится погода Видео
22:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
21:57
Кравчук оценил вероятность начала войны Украины против России Видео
21:53
Президент запретил судам РФ ходить по рекам Украины
21:35
США одобрили кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины Видео
21:29
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
21:15
Жена Джеджулы из больницы обвинила мужа в насилии
21:14
Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 - AP Видео
21:14
​Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в новый скандал Видео
Реклама
21:09
В Минздраве раскрыли планы по получению вакцины от коронавируса AstraZeneca Видео
21:08
Аллергия на холод: причины, симптомы и факторы риска Видео
21:07
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
21:02
Красивенный салат мимоза: состав и новая версия Фото
20:54
Кашель может быть неожиданным симптомом опасного состояния Видео
20:46
Самые ожидаемые игры зимы-весны 2021 на ПК и консолях
20:25
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
20:24
Джордж Мартин признался, что делает вместо написания романа Ветра Зимы
20:18
По Украине "гуляет" пять штаммов коронавируса​: в МОЗ предупредили украинцев Видео
20:14
В Харькове депутатов горсовета "обстреляли" долларами Видео
20:03
У Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами Видео
19:38
Дефицит витамина В12: симптомы нехватки Видео
19:24
Рак кожи: 5 предупреждающих знаков Видео
19:23
Китайская вакцина от коронавируса для Украины: кто первый получит прививку Видео
19:16
Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда Видео
19:15
Фанаты экшен-RPG, настал ваш день: в магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры
19:12
Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки Видео
19:10
В аэропорту Йемена прогремел взрыв с многочисленными жертвами Видео
18:38
Компания Rockstar Games отказалась от многоожидаемого продолжения в пользу GTA 6: что известно
18:37
Эксперты назвали самые распространенные способы заражения устройств
Реклама
18:14
Шмыгаль рассказал, когда вакцины от COVID-19 приедет в Украину Видео
18:12
Удар локдауна по COVID-19: появился прогноз по заболеваемости после праздников в Украине Видео
18:00
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
17:59
Депутат выступила против запрета георгиевской ленты в Украине Видео
17:28
Политолог рассказал, что стоит за "победным" рейтингом ОПЗЖ
17:26
Халява от CD Projekt Red – в сервисе GOG бесплатно раздают украинский шутер Metro: Last Light
17:26
Мисс Украина сломала корону после конкурса
17:25
Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление Видео
17:18
В МИД раскрыли планы по поездке Зеленского на инаугурацию Байдена Видео
16:53
​Синоптик рассказала, где в Украине ударит мороз на Рождество Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять