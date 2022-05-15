Приметы на 16 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 16 мая / pixabay

16 мая церковь почитает память мучеников Тимофея и Мавры, а также Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы.

День памяти мученицы Мавры считается благоприятным для посева и высадки рассады капусты в открытый грунт. Из-за этого и получила святая прозвище "рассадница".

Чтобы уберечь рассаду от вредителей, ее после высадки обрызгивали святой водой.

Что нельзя делать 16 мая

Нельзя 16 мая мыть голову. Можно ожидать неприятностей.

Нельзя 16 мая строить и делать ремонты.

Нельзя ругаться и спорить 16 мая.

Нельзя 16 мая отправляться на охоту и рыбалку.

Нельзя 16 мая отправляться на важные встречи и подписывать документы.

Приметы на 16 мая

Если черемуха зацвела, то скоро похолодает.

Если много росы, то будет хороший урожай огурцов.

Если гуси и утки крыльями машут, то ждать непогоды.

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