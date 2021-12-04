Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 5 декабря / pixabay

5 декабря церковь почитает память Прокопия Кесарийского. В этот день люди устраивали шумные гуляния.

Если в вашем регионе уже выпал снег, стоит обязательно поиграть с детьми в снежки, загадать желание, которое исполнится в ближайшее время.

Прокопьев день считается удачным. Стоит завершить все начатые дела, отдать долги и решить финансовые проблемы.

Стоит в Прокопьев день избавиться от ненужных вещей, а хорошие отдать нуждающимся, тогда в семье будет царить гармония и достаток.

Хозяйки в этот день должны приготовить пирог, чтобы весь год в доме был достаток.

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Что нельзя делать 5 декабря в Прокопьев день

Нельзя 5 декабря дарить цветы. Такой подарок может забрать у человека жизненную энергию.

Нельзя 5 декабря давать деньги в долг, а отдавать долги можно. Если вы одолжили финансы, в ближайшем будущем вас ожидают ссоры.

Нельзя 5 декабря употреблять много алкоголя. Можно серьезно заболеть.

Нельзя отправляться в путешествие и дальнюю дорогу.

Приметы на 5 декабря в Прокопьев день

Если 5 декабря снег пойдет, то зима будет теплая.

Если сороки и галки громко кричат, то скоро ударит мороз.

Если оттепель на Прокопьев день, то будет долгая зима и снегопад.

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