Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в беду

Как избежать неудач в Прокопьев день, чтобы судьба была благосклонна к вам и вашим близким.
5 декабря церковь почитает память Прокопия Кесарийского. В этот день люди устраивали шумные гуляния.
Если в вашем регионе уже выпал снег, стоит обязательно поиграть с детьми в снежки, загадать желание, которое исполнится в ближайшее время.
Прокопьев день считается удачным. Стоит завершить все начатые дела, отдать долги и решить финансовые проблемы.
Стоит в Прокопьев день избавиться от ненужных вещей, а хорошие отдать нуждающимся, тогда в семье будет царить гармония и достаток.
Хозяйки в этот день должны приготовить пирог, чтобы весь год в доме был достаток.
Что нельзя делать 5 декабря в Прокопьев день
Нельзя 5 декабря дарить цветы. Такой подарок может забрать у человека жизненную энергию.
Нельзя 5 декабря давать деньги в долг, а отдавать долги можно. Если вы одолжили финансы, в ближайшем будущем вас ожидают ссоры.
Нельзя 5 декабря употреблять много алкоголя. Можно серьезно заболеть.
Нельзя отправляться в путешествие и дальнюю дорогу.
Приметы на 5 декабря в Прокопьев день
Если 5 декабря снег пойдет, то зима будет теплая.
Если сороки и галки громко кричат, то скоро ударит мороз.
Если оттепель на Прокопьев день, то будет долгая зима и снегопад.
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