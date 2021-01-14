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Свадебные приметы: на что обратить внимание в самый главный день

14 января 2021, 14:03

Несмотря на то, что на дворе 21-й век, люди продолжают верить приметам.

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Несмотря на то, что на дворе 21-й век, люди продолжают верить приметам. / 1zoom.ru

Свадьба - одно из главных событий в жизни, и каждый, кто собирается связать свою жизнь узами брака, хочет, чтобы он продлился как можно дольше. Именно поэтому перед свадьбой многие обращают внимание на свадебные приметы и придают им большое значение. Оказывается, существуют свадебные приметы для жениха и свадебные приметы для невесты.

Главред разбирался, какие приметы существуют и на что нужно обратить внимание в самый главный день.

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Несмотря на то, что на дворе 21-й век, люди продолжают верить приметам.

Домашний порог

Через домашний порог, молодой муж должен перенести. Считается, что тогда он будет любить и уважать свою жену долгие годы.

Шампанское

В день свадьбы молодожены должны отложить две бутылки шампанского, которые нужно связать лентой. Первую им пригодится открыть в день рождения первенца, а вторую на годовщину свадьбы.

Осколки

Эта примета считается веселой и забавной. Так, свои первые бокалы шампанского молодожены должны разбить. Если бокалы разлетятся на мелкие осколки, то первым ребенком будет девочка. Если на крупные - то мальчик.

Богатство

Чтобы жизнь молодых была успешной и богатой, жених в день свадьбы должен положить в правый ботинок монетку. Такая свадебная примета обещает достаток в семейной жизни.

Для мира

Перед тем, как резать свадебный торт, нужно вспомнить еще об одной примете. Так, торт резать должна невеста, а жених лишь поддерживать нож. Тогда пара будет жить в мире и согласии.

Дождь

Если вдруг во время вашей свадьбы пошел дождь или снег — не расстраивайтесь. Такие природные условия гарантируют спокойную и мирную семейную жизнь.

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