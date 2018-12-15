Новогодние салаты: салат грибная поляна, топ-3 рецептов на Новый год

Названы лучшие рецепты на Новый год 2019 известного салата — салат грибная поляна (салат лесная поляна) / Скриншот видео с youtube.com

Уже на носу Новый год — год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) — и пора задуматься, что войдет в новогоднее меню.

Традиционные салаты на праздник — салат оливье (оливье рецепт многие затерли до дыр), салат шуба, салат с крабовых палочек, салат мимоза, салат с ананасами — большинству хозяйкам уже поднадоели.

Перед праздником возникает вопрос, что приготовить на год Свиньи, и в нем стоит разобраться, поскольку есть несколько важных рекомендаций. В частности, главное придерживаться одного правила — отказаться от подачи на новогодний стол свинины в любом виде, чтобы не разгневать хозяйку Нового года 2019.

Что должно быть на столе в год Свиньи и что готовить на год Свиньи

Есть рекомендации насчет того, что должно быть на столе в год Свиньи и что готовить на год Свиньи. Считается, что Свинья любит простую пищу и не стоит делать блюда слишком вычурными. Вместо этого необходимо постараться сделать новогоднее меню разнообразным, насыщенным желтым цветом и его оттенками.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовСалаты на Новый год 2019, закуски на праздник должны быть простыми, но красиво поданными, яркими и аппетитными. Также в новогоднее меню необходимо включить много зелени и фруктов, поскольку Свинья их очень любит.

В некоторых странах свиньи считаются лучшими помощниками в поисках очень ценных грибов — трюфелей, поэтому Главред предлагает включить в новогоднее меню красивый и вкусный салат — салат грибная поляна (салат лесная поляна).

Новогодние салаты

Салат грибная поляна (салат лесная поляна), лучшие рецепты на Новый год

Салат грибная поляна (салат лесная поляна) с куриным филе, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на Новый год 2019: 500 грамм маринованных шампиньонов, зеленый лук, 300 грамм вареного куриного филе, 300 грамм твердого сыра, три вареных яйца, три соленых огурца, три вареных картофелины и майонез.

Как приготовить салат грибная поляна (салат лесная поляна)

Куриное филе порежьте тонкой соломкой, мелко нарежьте зеленый лук. Потрите твердый сыр, яйца, соленые огурцы и картофель на крупной терке. Шампиньоны высыпьте в дуршлаг и подождите, пока стечет жидкость.

Возьмите глубокую миску с полукруглым дном. Дно миски застелите пищевой пленкой (должна выходить за края миски). Положите на дно миски шампиньоны, грибы обязательно должны лежать шапочками вниз, а потом добавьте зеленый лук.

Наверх положите порезанное куриное мясо и смажьте его майонезом. Следующий слой — твердый сыр, его также необходимо смазать майонезом. Потом положите тертые яйца и смажьте их майонезом.

Читайте такжеСалаты на Новый год 2019: салат с кальмарами, лучшие рецептыЕще один слой — тертые огурцы — выложите их и смажьте майонезом. После этого выложите картофель и также смажьте майонезом.

Готовое блюдо нужно отправить в холодильник на два часа, чтобы оно пропиталось. Перед подачей накройте миску большим плоским блюдом и переверните — шампиньоны окажутся наверху.

Салат грибная поляна (салат лесная поляна) с филе индюшки, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который украсит новогоднее меню: 500 грамм маринованных шампиньонов, петрушка, 300 грамм вареного филе индюшки, 300 грамм твердого сыра, три вареных яйца, три соленых огурца, три вареных картофелины, две вареных морковки и майонез.

Как приготовить салат грибная поляна (салат лесная поляна)

Вареное филе индюшки нарежьте на небольшие кубики, мелко порежьте петрушку. Отваренные картофель и морковь натрите на крупной терке. Также на крупной терке натрите твердый сыр, яйца и соленые огурцы. Шампиньоны пересыпьте в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Выложите в глубокую миску с полукруглым дном, покрытую пищевой пленкой, шампиньоны шапочками вниз, присыпьте их мелко нарезанной петрушкой. Следующие слои — нарезанное филе индюшки, натертую морковь, тертый сыр, натертые яйца, тертые соленые огурцы и натертый картофель. Каждый слой, в том числе и последний, нужно смазать майонезом.

Отправьте салат грибная поляна (салат лесная поляна) в холодильник, а когда будете подавать на новогодний стол — переверните.

Салат грибная поляна (салат лесная поляна) с зимними опятами, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на праздник: 300 грамм маринованных зимних опят (выбирать с мясистыми большими твердыми шапочками), 200 грамм отваренного куриного филе, три отваренных картофелины, 100 грамм плавленого сыра, зеленый лук, укроп, майонез.

Как приготовить салат грибная поляна (салат лесная поляна)

Выберите зимние опята с мясистыми большими твердыми шапочками, обрежьте их ножки, чтобы по высоте грибы были таким же, как шампиньоны. Опята слегка промойте.

Мелко порежьте зеленый лук и укроп. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Отваренный картофель и плавленый сыр — натрите на крупной терке.

Читайте такжеКак приготовить глинтвейн: три лучших рецептаВозьмите круглую глубокую миску, покройте ее пищевой пленкой, положите на дно опята шапочками вниз, присыпьте их нарезанным зеленым луком и укропом.

Дальше сформируйте такие слои — порезанное куриное филе, натертый картофель, тертый сыр. Все слои нужно смазать майонезом.

Готовый салат поставьте в холодильник, а когда будете пополнять им новогоднее меню — переверните.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна. Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.