Рецепты на Новый год: новогодние салаты с языком

Людям, которые верят в восточный гороскоп (китайский гороскоп), новогоднее меню придется составлять с учетом нескольких рекомендаций.
Совсем скоро Новый год — год Желтой Земляной Свиньи (Кабана), а значит нужно думать о приятных хлопотах — это, в частности, покупки продуктов, подарков, новогоднее меню.
Рецепты на Новый год, особенно новогодние салаты, зачастую в украинских семьях традиционны, и редко какая хозяйка поднимает бунт и ищет что-то очень необычное.
Но для встречи года Свиньи правильно, придется немного поднапрячься и постараться угодить символу 2019-го. Уже появилось много советов насчет того, что должно быть на столе в год Свиньи, но главное обратить внимание на то, чего ни в коем случае не стоит включать в новогоднее меню — это свинина (даже в виде части фарша в колбасе) и полуфабрикаты.
Считается, что приготовить на год Свиньи ее же сородичей — очень плохая примета, и блюда из свинины станут причиной неудач в новом году. Любители свинины, наверное, расстроились и призадумались, что готовить на Новый год в год Свиньи.
Выбирать блюда, которые войдут в новогоднее меню, следуют по нескольким критериям, например, по цвету. Если вы хотите привлечь удачу в Новом году — используйте в блюдах больше желтых ингредиентов, чтобы угодить Свинье.
Что должно быть на столе в год Cвиньи:
Много зелени, овощей и фруктов;
Разные простые, но красиво украшенные блюда;
Разнообразные хлебобулочные изделия;
Десерты, желательно, украшенные ягодами.
Что готовить на год Свиньи
На новогоднем столе 2019 могут быть любые виды мяса, кроме свинины, а также рыба, птица и морепродукту. Блюда не стоит делать изысканными, Свинья любит простоту. Можно не готовить на Новый год много горячих блюд, а сделать акцент на разных салатах и подать разнообразные закуски на праздник.
Читайте такжеНовогодние салаты: лучшие салаты на праздникРецепты на Новый год часть хозяйки не меняют и используют еще проверенные бабушкины или мамины. Но иногда стоит поэкспериментировать.
Даже традиционные новогодние салаты — салат оливье, салат с ананасами, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна), сала цезарь могут заиграть другими касками, если в них добавить какой-то новый, необычный ингредиент. Главред предлагает читателям пополнить новогоднее меню салатом с языком.
Секреты приготовления говяжьего языка:
Промойте язык, но не отчищайте от пленки, поскольку она при готовке послужит вам в качестве индикатора готовности мяса;
Для того, чтобы язык получился более нежным, его замачивают на 30 минут;
Варить язык нужно в несоленой воде 2-4 часа (время приготовления языка зависит от его размера);
Бульон, в котором варится язык, не должен сильно кипеть, иначе вкус мяса может ухудшится;
Когда язык почти готов, в бульон добавляют овощи — морковь, лук, а также лавровый лист;
После варки язык нужно несколько минут подержать под холодной водой, если после этого шкурка с него легко снимается — значит, он готов;
Язык лучше солить после приготовления.
Новогодние салаты
Салат с языком, лучшие рецепты на Новый год — топ-3
Салат с языком и грибами, рецепт
Ингредиенты для приготовления салата на новогодний стол 2019: 300 грамм говяжьего языка, 300 грамм сырых шампиньонов, 100 грамм сметаны, 1 столовая ложка горчицы, 50 грамм твердого сыра, 25 грамм грецкого ореха, соль — по вкусу.
Как приготовить салат с языком
Отварите говяжий язык и очистите от шкуры. Нарежьте язык кружочками и поджарьте на сковородке на небольшом количестве оливкового масла, добавьте сметану, ложку горчицы и тушите 2 минуты.
Читайте такжеДизайнер посоветовала, в чем встречать год СвиньиПорежьте шампиньоны на слайсы и поджарьте на оливковом масле. Потрите сыр на мелкой терке, а орехи измельчите, чтобы получилась мелкая крошка.
Выложите язык на тарелку, положите сверху грибы, вылейте сверху оставшийся в сковородке соус. Посыпьте ингредиенты сыром, а потом — орехами.
Салат с языком, овощами и яйцами, рецепт
Ингредиенты для приготовления салата на Новый год 2019: 200 грамм вареного языка, 100 грамм нашинкованной капусты, свежий огурец, 100 грамм консервированного горошка, три яйца, листья салата и майонез — по вкусу.
Как приготовить салат с языком
Язык и яйца отварите. Порежьте язык, огурец и два яйца на средние кубики. Капусту нашинкуйте и перетрите с солью, чтобы овощ выделил сок. Перемешайте нарезанные язык и овощи, добавьте к ингредиентам горошек, майонез и все перемешайте.
Выложите салат на тарелку. Одно яйцо очистите и вытащите из него желток. Желток натрите на мелкой терке и присыпьте им салат.
Салат с языком и апельсином, рецепт
Ингредиенты для приготовления салата, который может украсить новогоднее меню: 200 грамм вареного языка, 150 грамм микса салатов, один сладкий апельсин, столовая ложка дижонской горчицы, две чайных ложки оливкового масла, соль — по вкусу.
Как приготовить салат с языком
Промойте и просушите листья салатов, чтобы на них не было лишней влаги. Салаты порвите на средние полоски. Отварите язык и нарежьте на ломтики средней толщины. Очистите апельсин, половинку — нарежьте на ломтики, а из другой половины фрукта выдавите сок в отдельную посудину.
Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовСмешайте порванные листья салата, нарезанный язык и порезанный апельсин.
В посудину с апельсиновым соком добавьте столовую ложку дижонской горчицы, две чайных ложки оливкового масла, соль — по вкусу, и перемешайте. Добавьте заправку к другим ингредиентам и все смешайте.
В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна. Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.