Рецепты на Новый год: новогодние салаты с языком

Названы лучшие салаты на Новый год 2019, которые готовят с языком / 1zoom.ru

Совсем скоро Новый год — год Желтой Земляной Свиньи (Кабана), а значит нужно думать о приятных хлопотах — это, в частности, покупки продуктов, подарков, новогоднее меню.

Рецепты на Новый год, особенно новогодние салаты, зачастую в украинских семьях традиционны, и редко какая хозяйка поднимает бунт и ищет что-то очень необычное.

Но для встречи года Свиньи правильно, придется немного поднапрячься и постараться угодить символу 2019-го. Уже появилось много советов насчет того, что должно быть на столе в год Свиньи, но главное обратить внимание на то, чего ни в коем случае не стоит включать в новогоднее меню — это свинина (даже в виде части фарша в колбасе) и полуфабрикаты.

Считается, что приготовить на год Свиньи ее же сородичей — очень плохая примета, и блюда из свинины станут причиной неудач в новом году. Любители свинины, наверное, расстроились и призадумались, что готовить на Новый год в год Свиньи.

Выбирать блюда, которые войдут в новогоднее меню, следуют по нескольким критериям, например, по цвету. Если вы хотите привлечь удачу в Новом году — используйте в блюдах больше желтых ингредиентов, чтобы угодить Свинье.

Что должно быть на столе в год Cвиньи:

Много зелени, овощей и фруктов;

Разные простые, но красиво украшенные блюда;

Разнообразные хлебобулочные изделия;

Десерты, желательно, украшенные ягодами.

Что готовить на год Свиньи

На новогоднем столе 2019 могут быть любые виды мяса, кроме свинины, а также рыба, птица и морепродукту. Блюда не стоит делать изысканными, Свинья любит простоту. Можно не готовить на Новый год много горячих блюд, а сделать акцент на разных салатах и подать разнообразные закуски на праздник.

Читайте такжеНовогодние салаты: лучшие салаты на праздникРецепты на Новый год часть хозяйки не меняют и используют еще проверенные бабушкины или мамины. Но иногда стоит поэкспериментировать.

Даже традиционные новогодние салаты — салат оливье, салат с ананасами, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна), сала цезарь могут заиграть другими касками, если в них добавить какой-то новый, необычный ингредиент. Главред предлагает читателям пополнить новогоднее меню салатом с языком.

Секреты приготовления говяжьего языка:

Промойте язык, но не отчищайте от пленки, поскольку она при готовке послужит вам в качестве индикатора готовности мяса;

Для того, чтобы язык получился более нежным, его замачивают на 30 минут;

Варить язык нужно в несоленой воде 2-4 часа (время приготовления языка зависит от его размера);

Бульон, в котором варится язык, не должен сильно кипеть, иначе вкус мяса может ухудшится;

Когда язык почти готов, в бульон добавляют овощи — морковь, лук, а также лавровый лист;

После варки язык нужно несколько минут подержать под холодной водой, если после этого шкурка с него легко снимается — значит, он готов;

Язык лучше солить после приготовления.

Новогодние салаты

Салат с языком, лучшие рецепты на Новый год — топ-3

Салат с языком и грибами, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на новогодний стол 2019: 300 грамм говяжьего языка, 300 грамм сырых шампиньонов, 100 грамм сметаны, 1 столовая ложка горчицы, 50 грамм твердого сыра, 25 грамм грецкого ореха, соль — по вкусу.

Как приготовить салат с языком

Отварите говяжий язык и очистите от шкуры. Нарежьте язык кружочками и поджарьте на сковородке на небольшом количестве оливкового масла, добавьте сметану, ложку горчицы и тушите 2 минуты.

Читайте такжеДизайнер посоветовала, в чем встречать год СвиньиПорежьте шампиньоны на слайсы и поджарьте на оливковом масле. Потрите сыр на мелкой терке, а орехи измельчите, чтобы получилась мелкая крошка.

Выложите язык на тарелку, положите сверху грибы, вылейте сверху оставшийся в сковородке соус. Посыпьте ингредиенты сыром, а потом — орехами.

Салат с языком, овощами и яйцами, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на Новый год 2019: 200 грамм вареного языка, 100 грамм нашинкованной капусты, свежий огурец, 100 грамм консервированного горошка, три яйца, листья салата и майонез — по вкусу.

Как приготовить салат с языком

Язык и яйца отварите. Порежьте язык, огурец и два яйца на средние кубики. Капусту нашинкуйте и перетрите с солью, чтобы овощ выделил сок. Перемешайте нарезанные язык и овощи, добавьте к ингредиентам горошек, майонез и все перемешайте.

Выложите салат на тарелку. Одно яйцо очистите и вытащите из него желток. Желток натрите на мелкой терке и присыпьте им салат.

Салат с языком и апельсином, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который может украсить новогоднее меню: 200 грамм вареного языка, 150 грамм микса салатов, один сладкий апельсин, столовая ложка дижонской горчицы, две чайных ложки оливкового масла, соль — по вкусу.

Как приготовить салат с языком

Промойте и просушите листья салатов, чтобы на них не было лишней влаги. Салаты порвите на средние полоски. Отварите язык и нарежьте на ломтики средней толщины. Очистите апельсин, половинку — нарежьте на ломтики, а из другой половины фрукта выдавите сок в отдельную посудину.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовСмешайте порванные листья салата, нарезанный язык и порезанный апельсин.

В посудину с апельсиновым соком добавьте столовую ложку дижонской горчицы, две чайных ложки оливкового масла, соль — по вкусу, и перемешайте. Добавьте заправку к другим ингредиентам и все смешайте.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна. Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.