Рецепты на Новый год-2019: cалат мимоза, лучшие салаты на праздник

Названы лучшие варианты салата мимоза на Новый год / Скриншот видео с youtube.com

Многие уже начали обратный отсчет дней до Нового года-2019 и принялись активно интересоваться, как задобрить символ будущего года по восточному календарю — Желтую Земляную Свинью (Кабана).

Все более популярны вопросы — что приготовить на год Свиньи, что должно быть на столе в год Свиньи? Считается, что готовить на год Свиньи можно все, кроме свинины.

Конечно, свинина является одним из самых бюджетных и вкусных ингредиентов для приготовления блюд на праздник, однако она не очень полезная, поскольку имеет в своем составе много жира, и поэтому ее не всем стоит есть.

Что готовить на Новый год в год Свиньи

В год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) в новогоднее меню не советуют включать много горячих блюд. Готовить на год Свиньи лучше много несложных и красиво украшенных блюд, в которых есть ингредиенты желтого цвета, овощи, фрукты и зелень. Поэтому Главред предлагает приготовить на Новый год блюдо салат мимоза.

В салате мимоза основным ингредиентом является рыбная консерва. Салат стали называть мимоза из-за того, что после украшения потертым яичным желтком его верхушка становится похожа на желтые цветы южного растения — мимозы.

Cалаты на Новый год-2019: cалат мимоза, лучшие рецепты

Салат мимоза с консервированной горбушей

Ингредиенты для приготовления салата, который может украсить новогоднее меню: банка консервированной горбуши, четыре яйца, 100 грамм твердого сыра, сладкий красный лук — одна штука и майонез.

Как приготовить салат мимоза

Сварите яйца вкрутую, отделите белки от желтков. Натрите в отдельные посудины белки и желтки на мелкой терке. Натрите сыр на мелкой терке. Мелко порежьте лук, а консервированную горбушу тщательно разомните вилкой.

Выложите ингредиенты шарами, первый шар — белки, второй — сыр, а потом — горбуша, майонез, лук, снова горбуша и майонез. Последний шар салата нужно присыпать потертыми желтками.

Салат мимоза с консервированной сардиной

Ингредиенты для приготовления салата на Новый год-2019: банка консервированной сардины, 4 картофелины, 4 морковки, 4 яйца, сладкий красный лук — одна штука, 150 грамм твердого сыра, 150 грамм сливочного масла (должно быть замороженным), петрушка, майонез.

Как приготовить салат мимоза

Отварите картофель, морковь и яйца. Натрите по отдельности на крупной терке и не смешивайте картофель и морковь. Отделите белки от желтков и натрите их на мелкой терке. Нарежьте лук мелким кубиком, а сардину разомните вилкой, чтобы получилась однородная масса.

Читайте такжеНовогодние салаты: лучшие салаты на праздникВложите ингредиенты слоями в следующей последовательности (каждый слой нужно смазать майонезом): картофель, сардина, лук, натрите на крупной терке масло, картофель, морковь, белки.

Последний слой присыпьте потертыми желтками и украсьте петрушкой. Перед подачей салату нужно дать настояться несколько часов в холодильнике.

Салат мимоза с печенью трески

Ингредиенты для приготовления салата на новогодний стол-2019: баночка консервированной печени трески, одна морковка, 3 яйца, 150 грамм отваренного риса, 150 грамм голландского сыра, одна луковица (нужно использовать сладкий красный лук или замариновать обычный), майонез.

Как приготовить салат мимоза

Мелко нарубите или разомните вилкой консервированную печень трески. Отварите морковь, а потом натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков, а потом потрите их по отдельности на мелкой терке.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовНатрите сыр на крупной терке и нарежьте лук мелким кубиком.

Выложите салат слоями, первый слой — лук, второй — рис, потом — печень трески, а следующие слои — твердый сыр, морковь и белки. Белки намажьте майонезом и присыпьте последний слой тертыми желтками.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.