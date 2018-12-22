Закуски на Новый год: торт печеночный, отборные рецепты

Названы отборные рецепты отличной закуски на Новый год-2019 — печеночного торта / Скриншот видео с youtube.com

Еще совсем немного дней осталось до Нового года-2019, по восточному календарю его символом является Желтая Земляная Свинья (Кабана).

Считается, что символ года можно задобрить, правильно составив новогоднее меню.

Уже все более актуальны вопросы, что приготовить на год Свиньи и что подать на новогодний стол-2019.

Что должно быть на столе в год Свиньи

Для того, чтобы понять, что готовить на Новый год в год Свиньи, в первую очередь, нужно знать, что нельзя подавать на новогодний стол-2019, а что просто необходимо включить в новогоднее меню.

Во-первых, на год Свиньи категорически нельзя готовить свинину. Также на новогоднем столе не должно быть продуктов, в состав которых входит хотя бы самый малый процент свинины, а также полуфабрикатов и магазинных блюд.

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовВо-вторых, на новогоднем столе должно быть изобилие блюд: не стоит готовить много сложных горячих блюд, можно включить в новогоднее меню простые и вкусные салаты на праздник и закуски на праздник.

Большинство хозяек уже начинают продумывать, что готовить на год Свиньи и Главред решил собрать самые аппетитные рецепты несложного, сытного и красивого блюда — торт печеночный.

Торт печеночный: что это за блюдо

Слово торт произошло от латинского "torta", что в переводе означает круглый хлеб. Традиционно тортом называют десерт, состоящий из коржей, которые намазывают кремом или джем и укладывают один за другим, формируя блюдо необходимой высоты.

Торт — это не всегда десерт. Торты могут быть и закуской, например, торт печеночный. В таком случае слово торт указывает на оформление блюда, то есть на то, что оно состоит из коржей с начинкой и пропиткой.

Возраст блюда торт и его родина точно неизвестны. Есть несколько версий его происхождения — торт мог появиться около 2000 лет назад на территории современной Италии.

Также блюдо могло зародиться в Греции — на ее территории нашли пирожки из сваренных и перетертых зерен, мучное блюдо было украшено рисунками и аппликациями и этим напоминало современные торты. Есть версия, что торт — достояние Востока, который издавна славится своими сладостями.

Закуски на Новый год: торт печеночный, отборные рецепты

Торт печеночный с овощами

Ингредиенты для приготовления закуски на праздник: 1 килограмм говяжьей печени, 200 грамм манной крупы, два яйца, мука, масло, 6 луковицы, 3 морковки, майонез, зелень и соль, перец — по вкусу.

Как приготовить торт печеночный

Очистите печенку от всего лишнего (пленок, желчных протоков), измельчите в однородную массу с помощью мясорубки или блендера. Всыпьте в полученную печеночную массу манную крупу, яйца и соль, перец — по вкусу.

Перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса, она станет тестом для блинов (тесто должно быть такой же консистенции, как сметана). Дайте полученному тесту немного постоять.

Порежьте лук полукольцами, а морковь потрите на крупной терке. Пожарьте овощи на сливочном масле и дайте им остыть. Из печеночного теста пожарьте не очень толстые блины (жарьте на скороде, смазанной маслом, или спонжем, пропитанным оливковым/растительным маслом).

После приготовления дайте блинам остыть. Выкладывайте блины на плоское блюдо, формируя торт: каждый блин сверху смажьте майонезом и потом присыпайте луком с морковью. Последний блин просто смажьте майонезом и присыпьте мелко нарезанной зеленью. Сформированный торт нужно поставить в холодное место, дайте ему несколько часов пропитаться.

Торт печеночный с грибами

Ингредиенты для приготовления закуски на Новый год: 1 килограмм говяжьей печени, 500 миллилитров молока, 10 яиц, 5 столовых ложек муки,7 луковиц, 700 грамм шампиньонов, а также соль, перец и майонез — по вкусу.

Как приготовить торт печеночный

Говяжью печень очистите от пленок и желчных протоков, а потом измельчите до однородной массы с помощью мясорубки или блендера. Добавьте к измельченной печенке молоко, 8 яиц, муку, соль, перец и все взбейте, чтобы получилась однородная масса, подходящая для жарки блинов.

Пожарьте блины средней толщины. Порежьте лук полукольцами, а шампиньоны — слайсами, и поджарьте ингредиенты на сливочном масле. Отварите два яйца вкрутую, отделите желток и потрите его на мелкой терке.

Сформируйте торт печеночный: выкладывайте на тарелку блины, каждый смазывайте майонезом и кладите на него поджаренный лук и шампиньоны, а последний слой смажьте майонезом и присыпьте яичным желтком. После приготовления торту нужно дать пропитаться несколько часов в холодном месте.

Торт печеночный с чесночным соусом

Ингредиенты для приготовления закуски, которая может украсить новогодний стол-2019: 600 грамм куриной печени, 400 грамм сметаны, 100 миллилитров молока, 2 куриных яйца, 100 грамм муки, 4 зубчика чеснока, 6 луковиц, 2 морковки, 1 большой огурец, укроп, а также соль, перец — по вкусу.

Как приготовить торт печеночный

Печень измельчите, чтобы получилась однородная масса (можно пропустить через мясорубку или использовать блендер). Добавьте к измельченной печени яйца, молоко, муку, а также соль и перец. Пожарьте блины средней толщины.

Лук порежьте полукольцами, а морковь — потрите на крупной терке. Измельченные овощи поджарьте на сливочном масле и дайте им остыть. Измельчите чеснок (можно натереть на мелкой терке или использовать чеснокодавку), добавьте его в сметану и перемешайте. Также добавьте в соус соль.

Тщательно помойте огурец и укроп. Огурец порежьте на тонкие кружочки (не должны просвечиваться), а укроп очень мелко нарежьте.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиПотом начните формировать печеночный торт: по одному выкладывайте блины, каждый смазывайте чесночным соусом и присыпайте пожаренными овощами.

Последний блин намажьте майонезом и украсьте порезанным огурцом. Бока торта смажьте майонезом и тщательно присыпьте укропом. В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.