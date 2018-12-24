Рецепты на Новый год-2019: новогодние торты и "мимимишные" свинки

Главред выбрал лучшие рецепты новогодних тортов и объяснил, как сделать украшения для тортов в виде свинок / Анастасия Олейникова для Главреда

До Нового года-2019 осталось несколько рабочих дней, его символ по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья (Кабан).

Считается, что символ года можно задобрить и обеспечить себе удачу и благополучие, в частности, правильно составив новогоднее меню.

Для того, чтобы правильно составить меню на Новый год-2019, нужно знать, что должно быть на столе в год Свиньи и что готовить на год Свиньи.

Есть несколько ключевых правил — в новогоднее меню ни в коем случае нельзя включать свинину в любом виде, полуфабрикаты и покупные блюда, но в нем обязательно должны быть овощи, фрукты, зелень, хлебобулочные изделия.

Главное, чтобы на новогоднем столе было много красиво украшенных блюд. Желательно использовать для приготовления желтые ингредиенты или ингредиенты с желтым оттенком. Также могут принести удачу изображения и фигурки Свиньи.

Поскольку считается, что Свинья любит мучные продукты, Главред решил посоветовать, что готовить на Новый год в год Свиньи и собрать рецепты простых и вкусных праздничных блюд — новогодних тортов.

Торт: что это за блюдо

Слово торт латинского происхождения — оно произошло от слова "torta", которое в переводе с латинского языка означает круглый хлеб. Тортом чаще всего называют десерт, который состоит из коржей, намазанных кремом или вареньем, и сложенных один на другой.

Торт может быть не только сладким. Блюдо, которое оформлено в виде торта, может стать хорошей закуской на праздник, например, торт печеночный.

Точно неизвестно, когда именно и где появилось блюдо торт, но есть несколько версий его происхождения. История блюда могла начаться еще около 2000 лет назад на территории, где сейчас находится современная Италия.

Читайте такжеМеню на Новый год-2019: "суперские" закуски на праздникЕще есть версия, что торт мог зародиться в Греции, поскольку на греческой территории обнаружили пирожки из сваренных и перетертых зерен, украшенные рисунками и аппликациями, чем и напоминали современные торты.

Некоторые учение полагают, что торт является достоянием Востока, который с древних времен славится своими сладостями.

Что приготовить на год Свиньи: новогодние торты, рецепты

Легкий торт на Новый год-2019

Ингредиенты для приготовления блюда, которое может украсить новогодний стол-2019: 200 грамм муки, 200 грамм сахара, 200 грамм сметаны, 1 яйцо, 1 столовая ложка какао, 0,5 чайной ложки соды, банка сгущенки, 5 столовых ложек сливочного масла.

Как приготовить новогодний торт

Высыпьте какао и сахар в посудину, вбейте туда яйцо, взбейте ингредиенты и добавьте к ним сметану. Перемешайте соду с мукой и добавьте к уже смешанным ингредиентам. Возьмите форму, покройте пергаментом, вылейте в нее тесто и выпекайте его до момента, пока на нем не появится золотистая корочка.

Когда корж испечется, дайте ему остыть, а потом — разрежьте пополам. Приготовьте крем — тщательно смешайте сгущенку со сливочным маслом. Смажьте коржи кремом и дайте торту пропитаться.

Торт медовик на праздник

Ингредиенты для приготовления торта, который можно включить в новогоднее меню: 600 грамм муки, 0,5 чайной ложки соды, 4 столовые ложки меда, 2 яйца, 2 столовые ложки мелко перемолотых орехов, 100 грамм сахара, 0,5 чайной ложки корицы, 200 грамм рома, банка сгущенки, 3 столовые ложки сливочного масла, 200 грамм мелко перемолотых орехов.

Как приготовить новогодний торт

В посудину просейте муку, добавьте в нее соду. Растопите мед и влейте его к остальным ингредиентам. Также вбейте в посудину яйца, всыпьте 2 столовые ложки молотых орехов, сахар и корицу. Соединив ингредиенты, заместите тесто, разделите его на три части и раскатайте.

Разогрейте духовку и выпекайте коржи при температуре 180 градусов около 30 минут (коржи не должны быть пересушенными).

Приготовьте крем: смешайте сгущенку со сливочным маслом и 100 граммами молотых орехов. Когда коржи испекутся, оставьте их остывать. Сварите крепкий кофе, добавьте в него сахар и ром. Взбрызните остывшие коржи кофе с ромом, а потом намажьте их кремом.

Торт присыпьте молотыми орехами и минимум на день оставьте в холодильнике, чтобы он пропитался.

Желейный торт на новогодний стол-2019

Ингредиенты для приготовления торта на Новый год-2019: 500 грамм песочного печенья, 800 грамм сметаны, 4 столовые ложки сахарной пудры, банка консервированных ананасов, нарезанных кольцами, 50 грамм желатина.

Как приготовить новогодний торт

Нагрейте 0,6 литра воды, растворите в ней желатин. Поставьте жидкость на водяную баню и продержите, помешивая, пока желатин полностью не растворится. Процедите жидкость и разделите на три равные части.

Измельчите печенье в мелкую крошку, влейте в него 400 грамм сметаны и все смешайте. Добавьте к ингредиентам одну из трех частей желатина, все смешайте. Возьмите разъемную форму, вылейте в нее полученную массу и поставьте в холодильник на около 1,5 часа, чтобы она застыла.

Взбейте 400 грамм сметаны с сахарной пудрой и частью желатина. Аккуратно вылейте полученную массу на застывший слой печенья и поставьте в холодильник.

Высыпьте ананасы на сито и дайте стечь соку. Сок соедините с желатином. Нарежьте ананасы, выложите на торт и залейте соком, смешанным с желатином. Поставьте торт в холодильник и дождитесь, пока застынет и последний его слой.

Свинки на новогоднем торте

Как сделать "мимимишных" свинок для новогоднего торта

Новогодние торты можно украсить самодельными фигурками свинок, нарисовать их кондитерским шприцом или с помощью кондитерского мешка, или купить уже готовых свинок.

Главред предлагает Вашему вниманию вариант создания свинок из доступных материалов — маршмэллоу разной формы и кондитерской посыпки — серебряного драже.

Для изготовления свинок понадобится пачка белого маршмэллоу цилиндрической формы, пачка разноцветных маршмэллоу, нарезанных тонкими полосками, и серебряное кондитерское драже (большие шарики и средние).

Возьмите один большой кусок маршмэллоу и на его боковую часть прикрепите два драже, которые станут глазками свинки. Для того, чтобы прикрепить драже используйте спичку — проткните маршмэллоу и вставьте глазки. Потом сделайте ушки свинки — разрежьте длинное и тонкое маршмэллоу пополам и сразу же приклейте к туловищу (если плохо лепится, немного смочите водой).

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиПосле ушек сделайте свинке носик и хвостик — разрежьте тонкое маршмэллоу на две части и приклейте к уже готовому туловищу. На пятачок прикрепите два средних драже — сделайте дырочки спичкой и вставьте в них шарики.

Чтобы сделать ножки, разрежьте напополам два маленьких маршмэллоу и прикрепите к туловищу свинки.

Таких красивых и вкусных новогодних свинок можно делать и с детьми. Изготовленными фигурками можно украсить новогодний торт, а также праздничный стол.





В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.