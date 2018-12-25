Как приготовить кролика: простые рецепты на Новый год

Главред посоветовал, как приготовить кролика / Скриншот видео с youtube.com

До новогодней ночи осталось меньше недели, по восточному календарю символ 2019 года — Желтая Земляная Свинья (Кабан).

Считается, что новогоднее меню необходимо составлять, опираясь на вкусы символа будущего года, чтобы задобрить его и привлечь удачу в дом. Чтобы решить, что приготовить на год Свиньи, нужно знать, что должно быть на столе в год Свиньи.

Главное знать, что готовить на год Свиньи нельзя свинину. Также не стоит подавать на новогодний стол-2019 полуфабрикаты и покупные блюда. В то же время на праздничном столе должно быть много овощей, фруктов, зелени, а также мучные изделия.

Читайте такжеНовогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый годМожно приготовить только одно горячее блюда (второе блюдо) и подать много закусок и салатов на Новый год.

Одним из самых полезных и диетических видов мяса считается кроличье, поэтому Главред решил посоветовать, как приготовить кролика, и собрал лучшие простые рецепты блюд из кролика.

Секреты приготовления блюд из кролика:

Для того, чтобы приготовить вкусное блюдо из кролика — главное правильно выбрать мясо;

Стоит покупать охлажденное кроличье мясо и не брать замороженное, поскольку низкая температура негативно сказывается на его качестве. Хорошее мясо кролика розового цвета (мясо кролика, которому было до пяти месяцев, обычно светло-розового цвета, если животное было старше — мясо будет темно-розового цвета), на нем не должно быть каких-либо пятен или кровоподтеков;

Стоит покупать тушки кролика, которые весят не более 1,5 килограмма, поскольку такой вес обычный для молодых кроликов;

Задняя часть кролика более жирная, поэтому ее лучше запекать или жарить, а переднюю — тушить или отваривать;

Чтобы кролик не получился сухим и для того, чтобы избавиться от специфического запаха мяса кролика, его нужно мариновать. Обычно кроличье мясо маринуют на протяжении 2-10 часов в разных маринадах, например, можно использовать воду с уксусом, вино, майонез, кефир. Если кроличье мясо темно-розового цвета, то его нужно мариновать в нескольких маринадах;

После маринования молодое кроличье мясо нужно жарить и запекать на протяжении 30 минут, если мясо передержать — оно получится сухим, а также жестким;

Во время жарки нельзя протыкать мясо кролика, чтобы проверить, готово ли оно, поскольку из мяса вытечет сок и оно будет сухим;

Чтобы поджарить кроличье мясо до румяной корочки, перед тем, как класть его на сковородку, мясо нужно обсушить и выкладывать на сковородку по одному кусочку (если положить на сковороду несколько кусочков, они выделят много сока и будут тушиться).

В чем мариновать кролика

Маринады для кролика, предназначенного для жарки или запекания

Винный маринад

Ингредиенты для приготовления винного маринада на тушку кролика: 5 столовых ложек белого сухого вина (можно использовать и красное сухое вино), 5 зубчиков чеснока, 100 грамм оливкового масла, 2 лавровых листа, а также специи — по вкусу.

Как приготовить винный маринад

Вылейте в посудину вино и добавьте в него оливковое масло и все смешайте. Натрите или пропустите чеснок через чеснокодавку и добавьте в жидкость, а потом всыпьте в нее специи и все смешайте.

Мелко порежьте петрушку и укроп и добавьте в жидкость, а потом положите в маринад лавровый лист. Кроличье мясо нужно мариновать 3-8 часов, в зависимости от того, молодое мясо или нет.

Кефирный маринад для кролика

Ингредиенты для приготовления кефирного маринада на тушку кролика: 250 грамм кефира, цедра, снятая с половины среднего лимона, соль, перец — по вкусу. Мясо кролика замариновать и отправить в холодильник, мясо, в зависимости от цвета, должно находиться в маринаде от 3 часов до суток.

Маринад для кролика с соевым соусом

Ингредиенты для приготовления маринада с соевым соусом на тушку кролика: 200 миллилитров белого сухого вина, 50 миллилитров соевого соуса, 200 миллилитров воды, две щепотки розмарина, две щепотки паприки, перец. Мариновать мясо стоит минимум два часа.

Как приготовить кролика, простые рецепты

Кролик, тушеный со сметаной в сковородке

Ингредиенты для приготовления тушеного кролика со сметаной на Новый год-2019: тушка кролика, 3 луковицы, 200 грамм сметаны, оливковое масло, 3 зубчика чеснока, зелень, специи — по вкусу.

Как приготовить кролика

Порежьте тушку кролика на небольшие кусочки, посыпьте их специями по вкусу. Разогрейте на большой глубокой сковороде оливковое масло и обжарьте мясо до румяной корочки. После обжарки выложите кусочки мяса кролика на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.

В том же масле, в котором жарился кролик, поджарьте лук до золотистой корочки, положите в сковороду специи, перемешайте ингредиенты и пожарьте полминуты. Положите в сковороду мясо кролика и залейте его водой так, чтобы жидкость покрыла кусочки. Тушите мясо кролика 20 минут, а потом добавьте к нему сметану и продолжайте тушить до готовности.

Кролик, нашпигованный чесноком, тушеный со сметаной и овощами

Ингредиенты для приготовления тушеного кролика, который может украсить новогодний стол-2019: тушка кролика, головка чеснока, 1 большая морковка, 1 большая луковица, 500 миллилитров сметаны, соль и перец — по вкусу.

Как приготовить кролика

Порежьте тушку кролика, очистите и нарежьте чеснок на маленькие кусочки. Нашпигуйте мясо кролика чесноком, посолите, поперчите и оставьте на час. Обжарьте мясо на сковородке до золотистой корочки.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиПотрите морковь на крупной терке, а лук порежьте на средние кубики и обжарьте в масле, в котором жарился кролик.

Выложите мясо в утятницу, присыпьте его овощами и залейте сметаной. Посолите ингредиенты по вкусу.

Поставьте утятницу на средний огонь и дайте ингредиентам закипеть, а потом сделайте огонь минимальным и тушите мясо кролика до готовности.

Битки из кролика

Ингредиенты для приготовления жареного кролика на Новый год-2019: 400 грамм кроличьего мяса, отделенного от костей, 4 яйца, 3 столовые ложки молотых сухарей, оливковое масло, соль, перец — по вкусу.

Как приготовить битки из кролика

Мясо отбить и придать ему форму битка, посолить, поперчить. Взбить яйца, смочить в них мясо, запанировать в сухарях и поджарить до готовности.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.