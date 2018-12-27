Что готовить на Новый год: лучшие рецепты холодца

Главред собрал лучшие рецепты холодца (студня) / Скриншот видео с youtube.com

До одного из самых долгожданных праздников — Нового года-2019 — осталось только пять дней, и уже многие начали составлять новогоднее меню.

По восточному календарю символ будущего года — Желтая Земляная Свинья (Кабан). Считается, что готовить на Новый год в год Свиньи нельзя свинину и полуфабрикаты, поэтому стоит заблаговременно тщательно продумать, что подавать на новогодний стол.

Свинью называют неприхотливым животным, поэтому новогоднее меню можно делать несложным. На праздник советуют приготовить много салатов, закусок, а также подать на стол много овощей, фруктов, зелени и хлебобулочных изделий.

На новогоднем столе в год Свиньи должны быть блюда, в которых есть желтые ингредиенты, или ингредиенты с желтым оттенком. Главред решил посоветовать, что готовить на год Свиньи и собрал лучшие рецепты традиционного новогоднего блюда — холодец (студень).

Холодец (студень): что это за блюдо

Студень — это классическое название блюда холодец, которому уже сотни лет. Предок студня — концентрированный мясной бульон, который при остывании становится густым из-за желирующего вещества, которое есть, в частности, в хрящах и шкуре животных.

Студень начал существовать в качестве отдельного блюда после начала XVIII века. Есть версия, что остатки мясного супа просто вынесли в холодное место, он застыл, в таком виде пришелся кому-то по вкусу, а уже в результате усовершенствования бульона появилось блюдо студень.

Как приготовить холодец, лучшие рецепты:

Холодец из телятины

Ингредиенты для приготовления блюда на новогодний стол-2019: 4 телячьи ножки, 2 морковки, 2 луковицы, 8 перепелиных яиц, 2-3 лавровых листа, петрушка, а также соль, перец молотый и перец черный горошком — по вкусу.

Как приготовить холодец

Ошпарьте телячьи ножки, разрежьте вдоль и отделите мясо от костей. Мясо промойте и положите в большую кастрюлю. Разрубите кости на несколько частей, промойте и положите в кастрюлю к мясу. Мясо и кости залейте холодной водой так, чтобы она была на 5-6 сантиметров выше уровня ингредиентов.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиОчистите морковь и лук. С одной стороны луковиц сделайте крестообразный надрез (так овощ выделит в бульон больше сока). Положите в кастрюлю морковь, лук, перец молотый и перец горошком.

Варите ингредиенты 3-4 часа на слабом огне и постоянно снимайте пену. Когда мясо почти сварится — за 5 минут до готовности — положите в бульон лавровый лист.

После того, как мясо будет готово, снимите кастрюлю с огня. С поверхности бульона снимите жир, вытащите лавровый лист, перец горошком, морковь и лук. Отделите мясо от костей и мелко порубите.

Кости положите в бульон и доваривайте их, пока в кастрюле не останется 5-6 стаканов жидкости. Потом процедите бульон. Вылейте бульон в посудину, добавьте в него мясо и соль. Сварите яйца вкрутую, очистите и разрежьте пополам. Отделите от петрушки небольшие веточки.

Разложите мясо в посудины, добавьте яйца и петрушку и залейте все бульоном. Поставьте блюдо в холодное место, чтобы оно застыло.

Холодец из домашнего петуха

Ингредиенты для приготовления блюда, которое может украсить новогоднее меню: тушка домашнего петуха, 100 грамм свиной шкуры, 2 морковки, 2-3 луковицы, соль, перец молотый и перец черный горошком — по вкусу.

Как приготовить холодец

Тщательно промойте тушку петуха и свиную шкуру, разрежьте тушку на кусочки и положите в кастрюлю. Очистите морковь и лук и положите к мясу. Залейте ингредиенты водой, чтобы жидкость была выше них на 5-6 сантиметров.

Читайте такжеНовогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый годДобавьте в воду перец молотый и перец горошком. Когда морковь сварится, достаньте ее и порежьте на нетолстые кружочки. Варите мясо до готовности на слабом огне, снимайте пену.

Готовое мясо достаньте из бульона, отделиться от костей и разберите на небольшие кусочки, разложите по тарелкам и выложите сверху порезанную морковь. Посолите бульон и процедите. Залейте мясо бульоном и поставьте блюдо в холодное место.

Холодец из мяса индейки

Ингредиенты для приготовления блюда на Новый год-2019: 2 большие индюшачьи шеи, 2 голени индейки, 2 морковки, 2 луковицы, 2-3 лавровых листа, петрушка, укроп, а также соль, перец молотый и перец черный горошком — по вкусу.

Как приготовить холодец

Тщательно промойте индюшачьи шеи и голени, разрежьте голени вдоль и отделите мясо от костей. Мясо и кости положите в кастрюлю и залейте холодной водой (жидкость должна быть на 5-6 сантиметров выше уровня ингредиентов).

Очистите и помойте морковь и лук и положите их в кастрюлю. Добавьте туда же перец молотый и перец черный горошком. Поставьте кастрюлю на плиту и варите до готовности на слабом огне, снимайте пену, как только она появится. За 5 минут до готовности нужно положить в бульон "лаврушку".

Читайте такжеРецепты на Новый год: торт печеночныйДостаньте мясо из бульона, отделите от костей и разложите по тарелкам. Мелко нарежьте зелень и посыпьте ею мясо. Посолите бульон и залейте им мясо. Поставьте блюдо в холодное место.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат шуба (сельдь под шубой, селедка под шубой), салат мимоза, салат с крабовых палочек или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.