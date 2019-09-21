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Бомбезное печенье: как приготовить песочное печенье на маргарине

21 сентября 2019, 07:45

Печенье песочное выпекается около 20 минут.

Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится
Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится / Скриншот

Из простых ингредиентов можно приготовить один из вкуснейших домашних десертов - нежное песочное печенье на маргарине. 

Приготовление печенья займет совсем мало времени, а хранится оно долго и не так вредит организму, как покупные вкусности, в которых зачастую есть пальмовое масло.

Главред решил узнать, как сделать песочное печенье, и опубликовать бомбезный и простой рецепт.

Нежное песочное печенье, рецепт на маргарине

Ингредиенты:

  • 400 г муки;
  • 200 г маргарина;
  • 200 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя.

Как приготовить песочное печенье - простой рецепт

Растопите маргарин, для приготовления десерта он должен быть комнатной температуры. Вбейте яйца в большую емкость, в которой вы будете месить тесто, всыпьте сахар и все взбейте, чтобы образовалась белая пена.

В ингредиенты добавьте растопленный маргарин и все перемешайте. После этого всыпьте в разрыхлитель муку и все постепенно просеивайте в тесто. Перемешивайте тесто на песочное печенье на маргарине венчиком, а когда оно станет очень густым - приложите к нему руки.

Тесто не нужно долго месить, главное - чтобы оно собралось в один комок. Правильно замешанное тесто должно получиться эластичными и не слишком крутым. Замешанное тесто положите в пакет и на 30 мин отправьте в холодильник.

Читайте такжеТертый пирог с вкуснейшими начинками: лучшие рецептыКогда тесто на печенье песочное настоится - разделите его пополам и приступайте к формированию печенюшек.

Для того, чтобы сформировать печенье, нужно рабочую поверхность немного присыпать мукой и уже после этого на ней начать "колдовать" над тестом.

Приготовленное тесто раскатайте в нетонкий пласт. Если хотите, чтобы печенье было сахарным - присыпьте тесто небольшим количеством сахара и еще раз пройдитесь по нему скалкой. После этого сформируйте простое песочное печенье.

Печенюшки можно вырезать из теста не только с помощью разных форм, но и обычными стаканами с тонкими краями. Положите на противень кусок пергамента и уложите печенюшки.

Домашнее песочное печенье на маргарине: секрет выпекания

Печенье необходимо выпекать при температуре 180 градусов 15-20 мин. Стоит ставить противень на средний уровень и включать духовку на два обогрева. Во время приготовления вкусное песочное печенье нужно проверять. 

Чтобы печенье получилось нежным нужно знать ключевой секрет - тесто не должно быть раскатано тонко. Если из теста сделать тонкий пласт, то печенье будет хрустящим. 

Нежное песочное печенье на маргарине можно подавать с варенье или сгущенкой.

Фото этапов приготовления нежного песочного печенья

  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот
  • Нежное песочное печенье на маргарине быстро и просто готовится Скриншот

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