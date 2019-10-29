Воздушные сырники, рецепт простой и бомбезный

Самые вкусные сырники классические можно запросто приготовить дома / Скриншот

Сырники не только вкусное, но и практически диетическое блюдо. Сырники, калорийность которых составляет 183 ккал на 100 грамм, не нанесут такой серьезный удар по фигуре, как, например, кусочек торта, калорийность которого может составлять и около 400 калорий.

Главред выяснил, как готовить воздушные сырники классические c манкой, и нашел простой, но бомбезный рецепт.

Чтобы получились самые вкусные сырники нужно знать один секрет - стоит правильно выбрать творог.

Как сделать воздушные сырники: рецепт простой с фото пошагово

Ингредиенты:

900 граммов творога;

4-6 ложек сахара;

1 яйцо;

Около 75 граммов манки;

Ваниль - по вкусу.

Сырники, рецепт с манкой

Чтобы воздушные сырники получились, нужно взять сухой и жирный творог. Жирность творога должна составлять не менее 10%. Любой творог на сырники классические лучше отжимать от лишней жидкости, для этого можно использовать марлю - просто высыпьте творог в марлю, соберите ее со всех сторон и отожмите ингредиент.

Переложите творог в миску или кастрюлю, вбейте одно яйцо, всыпьте сахар, ваниль, манку и перемешайте ингредиенты. Если масса на сырники без муки получается мокрой и не держит форму, значит - творог был слишком мокрым и придется добавить больше манки. Из-за большого количества манки блюдо может получиться не таким воздушным.

Правильная масса на воздушные сырники - сухая и легко держит форму. Приготовленную массу оставьте при комнатной температуре на 15-20 минут - за это время должна набухнуть манка.

Скатайте из теста на сырники из творога толстую колбаску, а потом порежьте ее на достаточно крупные куски - чтобы потом изделиям можно было придать форму бочоночек. Каждый сырник должен весить около 50 граммов.

Присыпьте рабочую поверхность и большой нож минимальным количеством муки и придайте каждой заготовке форму бочоночка. После этого сырники классические поставьте в морозилку на 5-7 минут.

Как жарить самые вкусные сырники, рецепт

Налейте в сковороду немного растительного масла и подождите, пока оно немного разогреется, а тогда положите сырники классические. Это блюдо готовится на медленном огне. Поджарьте сырники до появления золотистой корочки сначала с одной стороны, а потом - с другой. Приготовленные по такому рецепту сырники - пышные, а также очень воздушные.

Фото этапов приготовления классических пышных и воздушных сырников