Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: лучшие салаты на Новый год 2020

Салат сельдь под шубой можно сделать изысканным / instagram.com/akhmadova_cooks

Совсем скоро нужно будет накрывать новогодний стол и задабривать символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу.

Считается, что на праздничном столе, в частности, должна быть рыба, а она является ключевым ингредиентом традиционного праздничного салата - селедка под шубой.

Главред решил собрать лучшие и разные рецепты этого блюда - объяснить, как готовится традиционный салат, изысканный и шикарный.

Сельдь под шубой, лучшие рецепты новогоднего салата - рецепт №1

Классическая селедка под шубой, пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Сельдь - 1 крупная;

Около 300 г вареной свеклы;

Около 200 г вареной моркови;

Около 300 г вареного картофеля;

Лук - 2 штуки;

Майонез - 190 г;

Соль - по вкусу.

Классический рецепт - селёдка под шубой: что делать с сельдью и овощами

Сельдь нарежьте мелким кубиком и уберите мелкие косточки. Также мелким кубиком нарежьте лук (лук можно замариновать). Остывшие овощи очистите и натрите на крупной терке.

Селедка под шубой, слои:

Картофель, смешанный с майонезом;

Измельченная сельдь;

Лук, смешанный с майонезом;

Морковь, подсоленная и смешанная с майонезом;

Свекла, смешанная с майонезом.

Готовый салат под шубой отправьте в холодное место на несколько часов - блюдо должно пропитаться. Блюдо можно украсить зеленью.

Салат сельдь под шубой можно сделать изысканным / instagram.com/milaisto

Салат селедка под шубой, рецепт №2

Салат шуба, рецепт изысканный

Ингредиенты:

Сельдь;

Запеченная свекла;

Морковь;

Картофель;

Лук;

Оливковое масло;

Тарталетки;

Желатин;

Соль.

Как готовится шуба изысканная

Нарежьте сельдь, морковь, картофель и лук мелким кубиком. Нарезанные ингредиенты полейте небольшим количеством оливкового масла и, по желанию, подсолите.

Шуба, салат изысканный: как приготовить "шапочки"

На 2 небольших свеклы понадобится 6 г желатина. Перебейте свеклу в пюре. Замочите желатин в 25 граммах воды и растворите на водяной бане. Смешайте свекольное пюре с желатином, отправьте в кондитерский мешок с насадкой звезда и поставьте в холодное место, чтобы все остыло.

Изысканная селедка под шубой, слои

Возьмите тарталетку и выложите нарезанные овощи с сельдь. Возьмите кондитерский мешок и сделайте на тарталетках "шапочки". Салат можно украсить оливками и зеленью.

Салат сельдь под шубой можно сделать изысканным / instagram.com/_semeika_radchenko_

Селедка под шубой, пошаговый рецепт №3

Сельдь под шубой шикарная

Ингредиенты:

2 картофелины;

2 свеклы;

2 морковки;

3 яйца;

Слабосоленая семга - 200 г;

Майонез;

Зелень для украшения.

Рецепт - селёдка под шубой шикарная

Отваренные картофель, свеклу, морковь и яйца натрите на крупной терке. Порежьте семгу кубиками.

Шикарная селедка под шубой, слои:

Картофель;

Свекла;

Морковь;

Яйца;

Семга.

Каждый слой смажьте майонезом. Салат под шубой можно украсить зеленью, а после приготовления - отправить на несколько часов в холодное место.