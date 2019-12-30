Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: лучшие салаты на Новый год 2020

Салат шуба можно приготовить не только с селедкой, но и с семгой.
Совсем скоро нужно будет накрывать новогодний стол и задабривать символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу.
Считается, что на праздничном столе, в частности, должна быть рыба, а она является ключевым ингредиентом традиционного праздничного салата - селедка под шубой.
Главред решил собрать лучшие и разные рецепты этого блюда - объяснить, как готовится традиционный салат, изысканный и шикарный.
Сельдь под шубой, лучшие рецепты новогоднего салата - рецепт №1
Классическая селедка под шубой, пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- Сельдь - 1 крупная;
- Около 300 г вареной свеклы;
- Около 200 г вареной моркови;
- Около 300 г вареного картофеля;
- Лук - 2 штуки;
- Майонез - 190 г;
- Соль - по вкусу.
Классический рецепт - селёдка под шубой: что делать с сельдью и овощами
Сельдь нарежьте мелким кубиком и уберите мелкие косточки. Также мелким кубиком нарежьте лук (лук можно замариновать). Остывшие овощи очистите и натрите на крупной терке.
Селедка под шубой, слои:
- Картофель, смешанный с майонезом;
- Измельченная сельдь;
- Лук, смешанный с майонезом;
- Морковь, подсоленная и смешанная с майонезом;
- Свекла, смешанная с майонезом.
Готовый салат под шубой отправьте в холодное место на несколько часов - блюдо должно пропитаться. Блюдо можно украсить зеленью.
Салат селедка под шубой, рецепт №2
Салат шуба, рецепт изысканный
Ингредиенты:
- Сельдь;
- Запеченная свекла;
- Морковь;
- Картофель;
- Лук;
- Оливковое масло;
- Тарталетки;
- Желатин;
- Соль.
Как готовится шуба изысканная
Нарежьте сельдь, морковь, картофель и лук мелким кубиком. Нарезанные ингредиенты полейте небольшим количеством оливкового масла и, по желанию, подсолите.
Шуба, салат изысканный: как приготовить "шапочки"
На 2 небольших свеклы понадобится 6 г желатина. Перебейте свеклу в пюре. Замочите желатин в 25 граммах воды и растворите на водяной бане. Смешайте свекольное пюре с желатином, отправьте в кондитерский мешок с насадкой звезда и поставьте в холодное место, чтобы все остыло.
Изысканная селедка под шубой, слои
Возьмите тарталетку и выложите нарезанные овощи с сельдь. Возьмите кондитерский мешок и сделайте на тарталетках "шапочки". Салат можно украсить оливками и зеленью.
Селедка под шубой, пошаговый рецепт №3
Сельдь под шубой шикарная
Ингредиенты:
- 2 картофелины;
- 2 свеклы;
- 2 морковки;
- 3 яйца;
- Слабосоленая семга - 200 г;
- Майонез;
- Зелень для украшения.
Рецепт - селёдка под шубой шикарная
Отваренные картофель, свеклу, морковь и яйца натрите на крупной терке. Порежьте семгу кубиками.
Шикарная селедка под шубой, слои:
- Картофель;
- Свекла;
- Морковь;
- Яйца;
- Семга.
Каждый слой смажьте майонезом. Салат под шубой можно украсить зеленью, а после приготовления - отправить на несколько часов в холодное место.