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Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: лучшие салаты на Новый год 2020

30 декабря 2019, 14:51

Салат шуба можно приготовить не только с селедкой, но и с семгой.

Салат селедка под шубой можно сделать изысканным - Салати на Новий рік
Салат сельдь под шубой можно сделать изысканным / instagram.com/akhmadova_cooks

Совсем скоро нужно будет накрывать новогодний стол и задабривать символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу.

Считается, что на праздничном столе, в частности, должна быть рыба, а она является ключевым ингредиентом традиционного праздничного салата - селедка под шубой.

Главред решил собрать лучшие и разные рецепты этого блюда - объяснить, как готовится традиционный салат, изысканный и шикарный.

Сельдь под шубой, лучшие рецепты новогоднего салата - рецепт №1

Классическая селедка под шубой, пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Сельдь - 1 крупная;
  • Около 300 г вареной свеклы;
  • Около 200 г вареной моркови;
  • Около 300 г вареного картофеля;
  • Лук - 2 штуки;
  • Майонез - 190 г;
  • Соль - по вкусу.

Классический рецепт - селёдка под шубой: что делать с сельдью и овощами

Сельдь нарежьте мелким кубиком и уберите мелкие косточки. Также мелким кубиком нарежьте лук (лук можно замариновать). Остывшие овощи очистите и натрите на крупной терке.

Селедка под шубой, слои:

  • Картофель, смешанный с майонезом;
  • Измельченная сельдь;
  • Лук, смешанный с майонезом;
  • Морковь, подсоленная и смешанная с майонезом;
  • Свекла, смешанная с майонезом.

Готовый салат под шубой отправьте в холодное место на несколько часов - блюдо должно пропитаться. Блюдо можно украсить зеленью.

Салат селедка под шубой можно сделать изысканным - Салати на Новий рік
Салат сельдь под шубой можно сделать изысканным / instagram.com/milaisto

Салат селедка под шубой, рецепт №2

Салат шуба, рецепт изысканный

Ингредиенты: 

  • Сельдь;
  • Запеченная свекла;
  • Морковь;
  • Картофель;
  • Лук;
  • Оливковое масло;
  • Тарталетки;
  • Желатин;
  • Соль.

Как готовится шуба изысканная

Нарежьте сельдь, морковь, картофель и лук мелким кубиком. Нарезанные ингредиенты полейте небольшим количеством оливкового масла и, по желанию, подсолите. 

Шуба, салат изысканный: как приготовить "шапочки"

На 2 небольших свеклы понадобится 6 г желатина. Перебейте свеклу в пюре. Замочите желатин в 25 граммах воды и растворите на водяной бане. Смешайте свекольное пюре с желатином, отправьте в кондитерский мешок с насадкой звезда и поставьте в холодное место, чтобы все остыло.

Изысканная селедка под шубой, слои

Возьмите тарталетку и выложите нарезанные овощи с сельдь. Возьмите кондитерский мешок и сделайте на тарталетках "шапочки". Салат можно украсить оливками и зеленью.

Салат селедка под шубой можно сделать изысканным - Салати на Новий рік
Салат сельдь под шубой можно сделать изысканным / instagram.com/_semeika_radchenko_

Селедка под шубой, пошаговый рецепт №3

Сельдь под шубой шикарная

Ингредиенты:

  • 2 картофелины;
  • 2 свеклы;
  • 2 морковки;
  • 3 яйца;
  • Слабосоленая семга - 200 г;
  • Майонез;
  • Зелень для украшения.

Рецепт - селёдка под шубой шикарная

Отваренные картофель, свеклу, морковь и яйца натрите на крупной терке. Порежьте семгу кубиками.

Шикарная селедка под шубой, слои: 

  • Картофель;
  • Свекла;
  • Морковь;
  • Яйца;
  • Семга.

Каждый слой смажьте майонезом. Салат под шубой можно украсить зеленью, а после приготовления - отправить на несколько часов в холодное место.

Салат селедка под шубой можно сделать изысканным - Салати на Новий рік
Салат сельдь под шубой можно сделать изысканным / instagram.com/recepti_fm

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