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Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: лучшие рецепты

19 февраля 2020, 06:48

Суп гороховый стоит готовить в мультиварке не на том режиме, который "напрашивается".

Плотный суп гороховый с копчёностями в мультиварке готовится на режиме Тушение – Суп гороховый
Плотный гороховый суп с копченостями в мультиварке готовится на режиме "Тушение" / Скриншот с instagram.com/tvcook_ru

Гороховый суп – суп, ключевой ингредиент которого – горох. Такой суп считается древним – в период около 500-400 годов до нашей эры в Афинах на улице торговали горячим гороховым супом.

Суп гороховый достаточно плотный, поэтому его лучше готовить зимой, когда организму нужно много энергии для обогрева – блюдо поможет и согреться, и утолить голод.

Такой суп можно сделать традиционным, а можно "выпендриться" – приготовить гороховый суп-пюре или крем-суп. Суп с горохом можно приготовить как на плите, так и в мультиварке.

Главред решил объяснить, как приготовить плотный суп с горохом с копченостями, с курицей или c ребрышками, описать, как готовится крем-суп и суп-пюре, и собрать доступные рецепты.

Плотный гороховый суп – рецепт №1

Плотный гороховый суп в мультиварке с копченостями

Ингредиенты:

  • Около 0,6 кг копченостей – варено-копченых ребрышек и грудинки;
  • 1 стакан колотого гороха;
  • 1 крупная луковица;
  • 1 крупная морковь;
  • 2 крупные картофелины;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 20 г сливочного масла;
  • Соль, зелень – по вкусу.

Приготовление плотного блюда – как варить гороховый суп с копченостями

Замочите горох на ночь, а потом тщательно промойте. Очищенные лук и морковь измельчите – лук нарежьте мелким кубиком, а морковь – натрите на терке. Выставьте на мультиварке режим "Жарка", положите в чашу сливочное масло, потом всыпьте и обжарьте лук, а позже – добавьте морковь и готовьте овощи на протяжении 5 минут.

К обжаренным овощам добавьте промытый горох и влейте воду – воды должно быть в два раза больше, чем ингредиентов. После этого суп гороховый в мультиварке готовится на режиме "Тушение" на протяжении 50 минут.

Через 50 минут добавьте в суп ребрышки, закройте чашу мультиварки и продолжайте готовить блюдо на режиме "Тушение" на протяжении 20 минут. Через 20 минут отправьте в суп очищенный и измельченный картофель и продолжите готовить блюдо на режиме "Тушение" еще 10 минут.

Нарежьте грудинку небольшими полосками и поджарьте. Отправьте грудинку в уже готовый гороховый суп с копчеными ребрышками, также положите туда чеснок, пропущенный через пресс, и измельченную зелень. Закройте чашу мультиварки – блюдо должно настояться. Суп можно подавать с сухариками.

Плотный гороховый суп с копчеными ребрышками в мультиварке готовится на режиме Тушение – Суп гороховый
Плотный гороховый суп с копченостями в мультиварке готовится на режиме "Тушение" / Скриншот с instagram.com/stasiv_vika

Плотный суп гороховый – рецепт №2

Плотный гороховый суп с курицей (готовится на плите)

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана колотого гороха;
  • 300 г курицы;
  • 1-2 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 0,5 чайной ложки куркумы;
  • Соль, перец, лавровый лист – по вкусу;
  • Растительное масло для обжаривания.

Доступный рецепт – как приготовить гороховый суп с курицей

Промойте и замочите горох в холодной воде. Горох нужно замачивать минимум час. Потом пересыпьте горох в кастрюлю, уложите промытую курицу, залейте все водой и варите на небольшом огне около часа. Не забывайте – пену нужно снимать.

Очистите морковь, лук и картофель. Морковь натрите на терке, лук нарежьте мелким кубиком, а картофель разрежьте на четыре части и залейте холодной водой, чтобы он не почернел.

Обжарьте лук и морковь на небольшом количестве растительного масла. В гороховый суп с курицей отправьте картофель. Варите блюдо, пока картофель не сварится.

Когда картофель будет готов – отправьте в суп поджаренные овощи, соль, лавровый лист, все немного проварите, вытащите лаврушку и дайте блюду настояться.

Гороховый суп из курицы после приготовления нужно оставить в покое – блюдо должно настояться – Суп гороховый
Плотный гороховый суп с курицей после приготовления нужно оставить в покое – блюдо должно настояться / instagram.com/julechka_1006

Плотный гороховый суп – рецепт №3

Плотный гороховый суп с ребрышками (готовится на плите)

Ингредиенты:

  • 400 г гороха;
  • 2 л воды;
  • 300 г свиных ребрышек;
  • 200 г картофеля;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • Зелень, соль, перец – по вкусу.

Приготовление плотного блюда – как сварить гороховый суп с ребрышками

Горох замочите в холодной воде, а потом промойте. Отправьте в кастрюлю порезанные ребрышки, подготовленный горох, все залейте водой и варите на небольшом огне. Варите все около часа, помешивая. 

Очищенные морковь и лук порубите – сделайте мелкие кубики – и обжарьте овощи на растительном масле. Очистите картофель и тоже порежьте мелким кубиком.

Отправьте в гороховый суп с ребрышками картофель, поджаренные овощи, соль и варите блюдо до готовности картофеля. Все часто помешивайте, иначе – горох может пристать ко дну емкости и пригореть.

Готовое блюдо оставьте в покое – оно должно настояться. При подаче добавьте в суп зелень.

Гороховый суп из ребрышек можно украсить зеленью – Суп гороховый
Плотный гороховый суп с ребрышками можно украсить зеленью / instagram.com/anna_bekkers

Плотный суп гороховый – рецепт №4

Плотный гороховый крем-суп веганский (готовится на плите)

Ингредиенты:

  • 200 г колотого гороха;
  • 1 морковь;
  • 2 луковицы;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • 100 мл кокосовых сливок;
  • Прованские травы, розмарин, хлебцы, зеленый лук, соль, красный перец – по вкусу.

Приготовление плотного блюда – как приготовить гороховый крем-суп веганский

Горох оставьте на несколько час в холодной воде, а потом тщательно промойте. Подготовленный горох отправьте в кастрюлю и отварите до готовности в подсоленной воде.

Очищенные лук и морковь измельчите – лук нарежьте мелким кубиком, а морковь – натрите на терке. Обжарьте лук и морковь и добавьте к овощам очищенный чеснок. Отправьте подготовленные ингредиенты в горох через 20 после начала варки.

После того, как горох разварится, слейте жидкость, добавьте прованские травы, розмарин, соль, перец, кокосовые сливки и все взбейте блендером, чтобы суп получил кремовую консистенцию. 

Подавайте веганский суп с измельченным зеленым луком и хлебцами.

Веганский гороховый крем суп украсьте измельченным зеленым луком и хлебцами – Суп гороховый
Веганский гороховый крем-суп украсьте измельченным зеленым луком и хлебцами / Скриншот с instagram.com/veg_eda_krasota

Плотный гороховый суп – рецепт №5

Плотный гороховый суп-пюре (готовится на плите)

Ингредиенты:

  • 300 г колотого гороха;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 3 картофелины;
  • 1-2 лавровых листа;
  • 500 мл куриного бульона;
  • Соль, перец, сливочное масло – по вкусу.

Приготовление плотного блюда – как варить гороховый суп-пюре

Замочите горох на несколько часов, а потом – промойте. Отправьте горох в кастрюлю и варите на небольшом огне, пока он не разварится. Очистите лук и морковь и нарежьте средними кусками. Также очистите картофель и разрежьте на четыре части.

Отправьте подготовленные овощи в куриный бульон, все посолите и поперчите и варите, пока овощи не станут мягкими. В конце приготовления положите лавровый лист, а потом – вытащите. 

Прямо в бульоне погружным блендером измельчите все ингредиенты в пюре. Из приготовленного гороха тоже сделайте пюре. В гороховое пюре отправьте пюре из овощей с бульоном, добавьте масло, соль, все перемешайте и доведите до кипения.

Плотный гороховый суп-пюре можно подавать с измельченной зеленью и разными сухариками.

В плотный гороховый суп пюре можно добавить сливочное масло – Суп гороховый
В плотный гороховый суп-пюре можно добавить сливочное масло / Скриншот с instagram.com/gotovimvkysno_72

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